Zpěvák Richard Krajčo zachraňuje kostel v Chotěvicích na Trutnovsku. Udělal z něj popartové umělecké dílo

Kostel v Chotěvicích na Trutnovsku ožívá. Ze stavby, která sice nebyla v havarijním stavu, ale do které se lidé dostali tak dvakrát za rok, se stává místo odpočinku, rozjímání a častých setkání místních lidí. Stojí za tím zpěvák Richard Krajčo s manželkou Karin, kteří v obci tráví podstatnou část roku. Chotěvice na Trutnovsku 14:51 23. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zpěvák Richard Krajčo zachraňuje kostel v Chotěvicích na Trutnovsku | Foto: Tomáš Lörincz | Zdroj: Český rozhlas

„Když jsme sem vstoupili poprvé před 2,5 lety, kostel byl zavřený a smutný. Ty energie zde byly schované. Člověk měl pocit, že všechny ty staré obrazy a sochy pláčou a jsou nešťastné,“ vzpomíná Richard Krajčo na svou první návštěvu kostela. A protože mu Chotěvice přirostly k srdci, rozhodl se s tím něco udělat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zpěvák Richard Krajčo zachraňuje kostel v Chotěvicích na Trutnovsku

„Nám tady nebylo úplně nejlépe. Takže jsme se snažili ten kostel v tomto směru jakoby otočit. A dnes to mám naopak, často sem sám přijdu, vzadu si vezmu nějakou knížku, které jsme do kostela pořídili, moc rád tady trávím svůj čas. A najednou mám pocit, že ten kostel svoji energii proměnil. Je to samozřejmě i tím, že do něj chodí lidé a ta energie začala proudit.“

„Možná je to naivní, ale mám pocit, že ten kostel má prostě radost z toho, že jeho prostor ožívá,“ usmívá se Richard Krajčo.

Zpěvák Richard Krajčo zachraňuje kostel v Chotěvicích na Trutnovsku | Foto: Tomáš Lörincz | Zdroj: ČTK

Jednání s diecézí o převodu kostela na nadaci AnděLové trvala rok a půl, až pak se mohli noví majitelé pustit do oprav.

„Co nás ale čeká, to jsme moc nevěděli. Musím říct, že zhruba po dvou či třech měsících, když jsme začali, tak jsme tady měl okamžik, kdy jsem se vrátil, brečel jsem a trošičku jsem litoval, že jsme se do toho vůbec pustili,“ přiznává zpěvák.



Nakonec ale Richard Krajčo vytrval – a už toho stihl dost, popisuje nezávislý starosta Chotěvic Vladimír Lukeš.

„Udělala se částečná výmalba, také oprava podlah, repasovány byly kostelní lavice, opravoval se pískovec, vyměnila se okna. A spousta věcí se plánuje dál. Zrovna tento týden budou zase nastupovat truhláři a budou dělat ještě klekadla,“ říká starosta.



Pivovar v Libni neznají ani místní. ‚Nezměníme ani oprýskanost,‘ říká architekt o proměně za 30 milionů Číst článek

Popartová výzdoba

Místní podle starosty manželům Krajčovým fandí, i když interiér kostela nabývá postupně hodně netradiční podoby.

„Já osobně miluji popart. A možná to byla shoda náhod, nebo to byl osud, ale když jsem tohle vyslovil nahlas před mojí ženou, že bych měl myšlenku s kostelem takto pracovat, tak se sám od sebe přihlásil Pepa Rataj, asi nejznámější český popartový malíř,“ má radost Krajčo.



Zpěvák Richard Krajčo zachraňuje kostel v Chotěvicích na Trutnovsku | Foto: Tomáš Lörincz | Zdroj: Český rozhlas

„S tím, že nás zahlédl na Instagramu a že by nám rád věnoval jeden ze svých obrazů. A ve chvíli, kdy se on ozval, tak jsem ho čapl a už jsem ho nepustil,“ dodává zpěvák.

V kostele, který dál slouží i pro bohoslužby, je teď k viděné například Spidermana, na jednom z obrazů jsou vedle sebe svatý Jan Nepomucký s medvídkem Pú a podobně.

I podle drtivé většiny vzkazů v návštěvní knize to ale k tomuhle kostelu patří, vzkazy jsou pozitivní a povzbuzující.

Nechybí ale ani historie. Třeba původní obrazy z křížové cesty teď Richardu Krajčovi na své náklady pomáhají restaurovat jeho kamarádi, například Leoš Mareš, Olga Lounová nebo Jaromír Jágr.

Kostel v Chotěvicích na Trutnovsku je veřejnosti přístupný v pátek odpoledne a během víkendů.

Zpěvák Richard Krajčo se rozhodl zachránit kostel v Chotěvicích na Trutnovsku | Foto: Tomáš Lörincz | Zdroj: Český rozhlas