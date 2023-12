Umí to s puberťáky, ale je i přísná a korektní, popisuje ředitel učitelku roku. Daniela Krátká učí v Trutnově

Na začátku letošního roku získala Daniela Krátká, učitelka z České lesnické akademie v Trutnově, ocenění Zlatý Ámos. To dostává učitel, který nejen dobře učí, ale zároveň je oblíbený u svých žáků. Získaná cena Daniele Krátké další působení ale nijak neusnadňuje. Sama sebe učí Krátká odpočívat, moc volného času jí totiž kvůli intenzivním přípravám na výuku nezbývá. Trutnov 14:51 29. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Češtinářka Daniela Krátká z České lesnické akademie Trutnov | Foto: Karolína Burdová | Zdroj: Český rozhlas

„Věnujeme se především opakování základních požadavků k maturitě, především k didaktickému testu. Na úvod jsme opakovali a v druhé části se podíváme na světovou literaturu 20. století,“ popisuje učitelka Daniela Krátká aktuální hodinu literaturu v maturitním ročníku.

Vítězku Zlatého Ámose od svých studentů nedělí velký věkový rozdíl. „Myslím si, že ta empatie, vcítění se do jejich kůže je základ," věří oblíbená učitelka Daniela Krátká

„Troufám si říct, že v této třídě je nadstandardní vztah se studenty, je jich málo a to dělá své,“ popisuje svou práci s žáky.

Každé hodině Daniely Krátké předchází intenzivní příprava. „Když máte denně šest vyučovacích hodin, tak se nedá na každou lekci připravovat dvě hodiny, ačkoliv takhle vypadala má příprava na vysoké škole, když jsem chodila na praxe. Ale myslím, že tak 30 až 45 minut přípravy je třeba,“ přiznává učitelka.

Zároveň hodnotí kladně to, že mezi ní a studenty je malý věkový rozdíl. Považuje si totiž empatie a je pro ni důležité vcítit se do svých žáků.

„Ona to i s puberťáky umí. I když tak nevypadá, tak má v sobě přirozený respekt a studenti ji uznávají. Rádi se učí, ona je umí podchytit, aby je to bavilo. Na druhou stranu je přísná a korektní, když chce výsledky,“ vyzdvihuje ředitel školy Miloš Pochobradský.

„Její hodiny jsou pro mě určitě jedny z těch nejlepších tady na škole,“ říká studentka Daniela Jánská, když skončila hodina literatury s Krátkou. Dobrý pocit má i sama učitelka: „Jsem s hodinou spokojená, splnila svůj cíl. Líbila se mi i práce třídy.“

Podle Daniely Krátké je důležitý i odpočinek, především mentální. „Je potřeba nechat odpočinout mysl. Jsem typ, který to potřebuje vymluvit. Když se něco děje, tak to hned potřebuju s někým sdílet. Stačí mi to monologicky někomu vysypat na hlavu a tím si ulevit,“ připouští.

Stejně jako řada učitelů, kteří se před několika týdny připojili k celostátní stávce, si Krátká myslí, že nálada ve školství je „neutišená“.

„Možná by to chtělo zlepšit styl komunikace. Hodně si slibuji od nové strategie, která je v plánu, od revizí rámcových vzdělávacích programů. Mám trochu obavy, jak se budou strategie implementovat do praxe, a budu všem držet palce, ať se to zvládne,“ vyjadřuje Daniela Krátká svou naději, že situace se v příštím roce zlepší.