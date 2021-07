Jourová: Sexuální menšiny nesmí být dávány na roveň pedofilů. Konce těchto začátků jsme už viděli

Evropská komise zveřejnila druhou výroční zprávu o vládě práva v Evropské unii. Nejhůř si podle ní v posledních měsících vedly Polsko a Maďarsko. Eurokomisařka Věra Jourová (ANO) ale ve vysílání Českého rozhlasu Plus upozorňuje: „S tou zprávou jsme přišli právě na základě dlouhodobé kritiky ze strany těchto států, že se zaměřujeme jen na ně a ostatní necháváme bez povšimnutí.“ Speciál Brusel/Budapešť 16:38 21. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eurokomisařka Věra Jourová | Zdroj: Profimedia

Přestože jde pouze o informativní dokument, má obrovskou váhu jako podnět k diskusi o plusech a minusech v naplňování deklarovaných hodnot uvnitř jednotlivých států, věří eurokomisařka.

„A dali jsme tam také jednu novinku – jak se země vyrovnaly s pandemií a jestli se nestalo, že to jednotlivé vlády vzaly jako signál k nevratnému posílení své moci,“ říká ve speciálu Českého rozhlasu Plus.

Shrnutí eurokomisařů ukázalo, že k podobným excesům v minulém roce nedošlo a v případě České republiky například dobře fungovalo i soudnictví, které aktivně řešilo stížnosti na jednotlivé zákony zasahující do svobod lidí.

V Polsku a Maďarsku bohužel přetrvávají problémy, kterých si Evropská komise všímá už delší dobu. Jde o reformu justice nebo omezování svobody médií, připomíná eurokomisařka. Odmítá ale, že by výtky byly nátlakem směřujícím konkrétně na Maďarsko kvůli kritizovanému zákonu o ochraně dětí, který omezuje práva sexuálních menšin.

Jourová ale uznává, že zmíněný zákon je Evropské komisi trnem v oku:

„Vadí nám, že je celá jedna část plnoprávných občanů Maďarska dávána na roveň pedofilům a lidem, kteří mohou už jen svou existencí ohrožovat mravní výchovu dítěte. To je pro nás začátek něčeho, čehož konce jsme viděli v minulém století.“

Slova o špatných vládách

Europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM) je ráda, že zpráva Evropské komise vznikla a považuje ji za vyváženou.

Přestože nemá pocit, že by si komisaři na Polsko nebo Maďarsko zasedli, varuje před příliš ostrou kritikou: „Je velmi složité, abychom lidem říkali, že si zvolili vlády, které všechno porušují a pro nás jsou špatně. To akorát vzbuzuje daleko větší nedůvěru v EU a spíš ji to štěpí.“

Na podobné potíže je potřeba dívat se také politicky a zvažovat důsledky tlaku na jednotlivé státy, domnívá se Konečná.

S tím ale zásadně nesouhlasí europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09). „Pokud některá země výrazně porušuje principy právního státu, tak Evropská unie nemůže tvrdit, že to politicky takzvaně necháme být, protože bychom tím akorát popudili tamní obyvatelstvo.“

Má-li být právní stát jedním z klíčových hodnot evropské integrace, nemůžeme zavírat oči nad jeho porušováním, věří Pospíšil.

„A to je případ Maďarska, kde jsou lidé s jinou sexuální orientací spojováni s pedofilií. Jde o věci, které reálně poškozují určitou část obyvatel v rámci Maďarska a tedy EU. A musíme hledat cestu, jak zasáhnout,“ uzavírá.

