Proč nevyšel nápad zrušit sezónní změny času? Evropskou debatu může obnovit energetická krize

Minulou neděli se v celé Evropě ručičky hodin opět vrátily o hodinu zpět. Příští rok v březnu se zase posunou o hodinu dopředu a znovu budeme mít letní čas. Proč nevyšel nápad sezónní změny času zrušit, shrnuje švédská mutace celoevropského serveru Local. SVĚT VE 20 MINUTÁCH Brusel 22:02 5. listopadu 2022

Evropská komise provedla v roce 2018 anketu, ve které měli obyvatelé členských zemí odpovědět, jestli chtějí změny času zrušit. Zúčastnilo se ho přes čtyři a půl milionu lidí, kteří v některých případech představovali výraznou část obyvatelstva dané země; v Německu tvořili respondenti skoro čtyři procenta populace, v Rakousku tři.

Drtivá většina dotázaných, konkrétně 84 procent, odpověděla, že chce střídání času zrušit. K hlavním důvodům patřil negativní dopad na zdraví,včetně špatného spánku, nedostatečné úspory energie během letního času a růst počtu dopravních nehod.

Neúspěšný návrh

Na základě odpovědí navrhla Komise v roce 2018 zákon, který měl sezónní časové změny zrušit. Legislativu měl následně schválit Evropský parlament i národní vlády členských států Unie. Europoslanci ho převážnou většinou přijali v roce 2019 s tím, že časové změny ustanou v roce 2021.

Vlády evropských států se však nemohly dohodnout, jestli zůstane v platnosti čas letní, nebo zimní. Vyvstal také problém, jak koordinovat změnu mezi sousedícími zeměmi, aby nevznikla mozaika různých časových pásem. Objevila se i otázka, kdo by měl z nové situace největší prospěch.

Následně do úvah o celé věci vstoupily brexit a pandemie covidu. Velká Británie odešla z Unie a bylo nepravděpodobné, že by se řídila novými evropskými pravidly. Zrušení změn času by tak způsobilo, že by se Irská republika a Severní Irsko ocitaly na půl roku v rozdílných časových pásmech.

Myšlenka zrušení letního času měla navíc v některých zemích slabou podporu. Na Kypru, Maltě a v Řecku si ho přála méně než polovina obyvatel.

Otázka se v Evropské radě naposledy projednávala v prosinci 2019. Země tehdy vyzvaly Evropskou komisi, aby před konečným rozhodnutím vypracovala zprávu o dopadech zrušení letního času. Pak ale přišel covid a následná pandemie debatu zastínila.

Změna času v historii

Změny času, které dnes praktikuje na sedmdesát zemí světa, mají dlouhou historii. Letní čas zavedla řada států, včetně Německa, Francie a Velké Británie, za první světové války, aby šetřily energií tím, že začnou večer svítit později.

Po druhé světové válce bylo opatření zrušeno, ale v 70. letech bylo zavedeno znovu kvůli ropné krizi. Itálie zavedla letní čas v roce 1966, Německo v roce 1971, Británie a Irsko o rok později, Španělsko dva roky nato a Francie v roce 1976.

Evropská unie nařizuje členským zemím posunout čas od roku 2001 – v březnu o hodinu dopředu a poslední říjnovou neděli zase zpět. Ještě v devadesátých letech to dělal každý stát jindy, což komplikovalo dopravu, komunikace i přeshraniční obchod.

Řada studií zjistila, že posunutí snižuje spotřebu energie jen minimálně. Uvádějí půl až dvě a půl procenta v závislosti na zeměpisné poloze, klimatu a hospodářských a kulturních faktorech země.

Obecně se zdá, že letní čas přináší největší prospěch jižním státům, třebaže zisky může snižovat technologický pokrok jako energeticky účinné přístroje. Jinými slovy, výsledky z jedné země nemusí nutně platit pro jiné.

Americké rozhodnutí

Debata o letním času se nedávno znovu oživila v souvislosti s energetickou krizí. Americký Senát přijal letos v březnu zákon, podle kterého bude letní čas ve Spojených státech amerických od příštího roku platit bez přestání.

V létě se v italských médiích objevily zprávy, že k obnově celé debaty by mohlo dojít i v Evropské unii.

Mluvčí Evropské komise uvedl, že k žádnému posunu nedošlo a Komise dosud žádné stanovisko nezformulovala. O tom, jaké návrhy se Komisi předloží, podle něj rozhoduje země, která Unii předsedá.

Současné české předsednictví nemá návrh v programu. Není ani známo, zda ho plánuje předložit příští předsednická země, tedy Švédsko. Zdá se tak, že Evropané budou čas ještě nějakou dobu měnit, uzavírá švédský Local.