Kůže odráží stav duše, říká lékař. Život s nemocí jménem vitiligo omezuje hlavně po psychické stránce

Vitiligo je autoimunitní onemocnění, při kterém dochází k přehnané reakci organismu na buňky produkující pigment. Může být vyvoláno prudkým popálením od slunce, genetickými předpoklady, nebo u žen v případě hormonálních změn. Projevuje se bílými hladkými skvrnami, které jsou ostře ohraničené.

Jednou z těch, které vitiligo postihlo, je herečka Lenka Krobotová, které se bílé skvrny na kůži objevily poprvé ve třinácti letech. „Nejdřív se mi skvrny objevily na rukou a pak to šlo synchronně – obě kolena, nárty… V pubertě to nebylo jednoduché, když se chcete líbit klukům, ale připadáte si divná. Moje maminka si se mnou tehdy užila,“ říká 42letá herečka.

Doprovodným problémem vitiliga podle klinického psychologa Karla Humhala je, že jsou projevy nemoci viditelné. „Lidé mají tendenci se izolovat a oblékat tak, aby bylo vidět minimum z jejich kůže. Protože se stydí, nosí roláky, dlouhé rukávy a sukně. A to i v počasí, kdy ostatní chodí téměř nazí.“ Jsou-li projevy nemoci chronické nebo intenzivní, mohou podle Humhala vézt k depresivním náladám nebo úzkostnějšímu prožívání.

Lenka Krobotová se svou nemoc naučila vnímat jinak – jako dar a něco, co k ní patří. Přiznává však, že skvrny na obličeji často zakrývá make-upem. „Nedělám to ani tak kvůli sobě, já ty skvrny vnímám jako svoji součást a necítím se méněcenná. Dělám to kvůli ostatním, protože nemám chuť řešit jejich obličeje a komentáře.“

Odraz duše

Právě kvůli psychickým potížím, které může vitiligo nebo třeba lupenka způsobit, je podle Humhala potřeba podstoupit komplexní léčbu včetně psychoterapie. „Kůže a nervový systém se vyvíjí z jednoho zárodečného listu. Změny, které se odehrávají v nervovém systému, se často paralelně odehrávají i na kůži. Kůže je z určitého hlediska zrcadlem nebo odrazem dění v duši.“

V současnosti se vitiligo léčí pomocí kortikoidů nebo fototerapií. Na podzim by se však pacienti trpící aktivní formou nemoci, tedy tou, která se po kůži stále šíří, mohli dočkat nové účinnější léčby. „Na klinické zkoušky dostaneme léky známé pro léčbu těžké lupenky nebo těžkého atopického ekzému. Jedná se o biologickou léčbu, která je schopná tlumit intenzitu zánětu,“ vysvětluje předseda České dermatologické společnosti Petr Arenberger.

Ochrana před sluncem

Vitiligo je totiž v podstatě zánět kůže, vyvolaný přehnanou reakcí organismu na buňky produkující pigment. „Takto nemocný člověk má určité vlohy k přehnané reaktivitě. Proto u tohoto typu autoimunitních zánětů vyšetřujeme i další orgány. Podobné změny mohou vzniknout na štítné žláze, nebo někdy vidíme ložiskové vypadávání vlasů a ten mechanismus je podobný,“ vysvětluje Arenberger.

Včasná léčba by měla dokázat obnovit funkci kožních buněk a tvorbu pigmentu, který chrání kůži před UV zářením a místa, kde chybí, je třeba zakrývat, jinak by došlo k jejich poškození. „Na kůži se udělají takové puchýřky, které nejsou skoro vidět, ale svědí,“ říká Krobotová. Dodává, že právě kvůli tomu se se snaží kůži hodně mazat, nosit klobouky, delší rukávy a sukně.