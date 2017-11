Cestovní ruch pod kulturu, církve pod finance, představil Babiš škatulata na ministerstvech

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš představil, jakou agendu by nově měla řešit některá ministerstva. Například cestovní ruch by měl nově spadat pod ministerstvo kultury, záležitosti církví by zase spravovalo ministerstvo financí.

Praha 16:18 13. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít