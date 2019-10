Fiktivní faktury i školení za miliony. Jak exmanažer CzechTourismu podle policie ovlivňoval zakázky?

Coby manažer státní instituce měl dohlížet na co nejhospodárnější nakládání s erárními penězi. On však podle policejního obvinění psal doporučení firmě, kterou skrytě ovládal. Řeč je o Aleši Pangrácovi, který čelí v kauze agentury CzechTourism obvinění z korupce a ovlivňování veřejných zakázek. Spis navíc nabobtnal natolik, že se případ od obvodních státních zástupců přesune k jejich nadřízeným, zjistil iROZHLAS.cz. Původní zpráva Praha 6:00 10. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policisté ve státní agentuře CzechTourism zasahovali loni v listopadu | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Loni v říjnu měli v klatovské firmě Clever ADS napilno. Sotva její pracovníci dokončili sérii workshopů takzvaného destinačního marketingu, už začali pro agenturu CzechTourism chystat další výjezdy do krajů. Tentokrát na téma „tvorba produktů cestovního ruchu“, jak vyplývá z registru smluv.

Tuzemská centrála na podporu turismu si těchto workshopů – včetně školení určené pro partnery v krajích, podnikatele i úředníky – objednala hned 13, a to za více než milion korun.

Jenže o pár týdnů později přišel zlom. Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu si do sídla agentury na pražských Vinohradech přišli pro dokumenty k veřejným zakázkám i počítačovou techniku. V jejich hledáčku byl zřejmě už tehdy šéf oboru regionálního partnerství Aleš Pangrác. S odstupem měsíců se navíc ukázalo, že firmu Clever ADS skrytě vlastnil. Podle obchodního rejstříku v ní jako majitel figuruje od letošního srpna.

„Dílem v rámci svých pravomocí a dílem ovlivněním rozhodovacího procesu v rámci CzechTourismu tohoto svého postavení zneužil a činil kroky, aby sám zadal či nechal zadat veřejné zakázky malého rozsahu formou přímých objednávek či výběrových řízení mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek společnosti Clever ADS,“ píše se v usnesení datovaném 24. září, kterým policisté Pangrácovi obstavili majetek.

Workshopy za miliony

Pokud nemohl vybranou zakázku sám své firmě přidělit, napsal podle vyšetřovatelů alespoň doporučující stanovisko. „Čímž dosáhl ve prospěch jím ovládané společnosti uzavření dalších smluv. Zjednal tak jím ovládané společnosti Clever ADS přednost a výhodnější podmínky na úkor jiných potenciálních dodavatelů,“ uvádí se dále v protokolu, který má iROZHLAS.cz k dispozici.

Podle kriminalistů se tímto způsobem Pangrác dostal k zakázkám za celkem 2,3 milionu korun, z čehož do jeho vlastní kapsy šlo 1,3 milionu. V registru smluv lze dohledat hned šest smluv, které agentura s Pangrácovou firmou uzavřela. Šlo o kontrakty zadané v průběhu jednoho roku, tedy od října 2017 do října 2018.

Obstavení majetku Kriminalisté majetek Aleše Pangráce obstavili jako náhradu za výnos z trestné činnosti, který se podle policejního protokolu nepodařilo zcela dohledat. Jde o pozemek na Domažlicku, který exmanažer CzechTourismu koupil loni v květnu za celkem 343 tisíc korun.

V okamžiku, kdy Pangrác loni v prosinci v agentuře skončil, firma Clever ADS přestala zakázky získávat. „Od nástupu nového vedení do agentury CzechTourism nebyla se společností Clever ADS uzavřena žádná smlouva,“ potvrdil pro iROZHLAS.cz současný ředitel CzechTourismu Jan Herget. V čele agentury nahradil Moniku Palatkovou letos v březnu.

Dotaz, zda workshopy a školení zajišťované firmou Clever ADS skutečně proběhly, nechal Herget bez odpovědi. „CzechTourismu nepřísluší komentovat či se jakkoli vyjadřovat k průběhu trestního řízení či k osobám a konkrétním okolnostem tohoto trestního řízení,“ reagoval.

Získat ale oficiální informace od vyšetřovatelů je téměř nemožné. Obvodní státní zástupce pro Prahu 2 Tomáš Svoboda se omezil pouze na pár vět. „To jsou tak detailní informace, že vám je už potvrzovat nebudu,“ odpověděl na otázku, jestli školení nebyly jen naoko.

V obecné rovině žalobce alespoň potvrdil, že policie takové podezření běžně prověřuje. „Tak samozřejmě. Pokud by tam byly fiktivní služby, tak by ta protiprávní činnost byla o to závažnější,“ podotkl Svoboda.

Fiktivní faktury

A to není všechno. Další peníze stíhaný manažer podle policejní konstrukce inkasoval na úplatcích. „Byli upřednostňováni takoví dodavatelé, s jejichž statutárními zástupci udržoval osobní vztahy a kteří byli ochotni vyhovět jeho požadavkům na poskytnutí protiplnění – úplatků za zajištění přidělení veřejné zakázky,“ pokračují kriminalisté. Podle nich zmanipuloval tendry za celkem 27,3 milionu korun.

Pasáž z policejního protokolu, který má iROZHLAS.cz k dispozici. | Zdroj: Policie ČR

Úplatky za přidělené zakázky CzechTourismu se podle kriminalistů snažil Pangrác posléze zakrýt pomocí faktur na fiktivní služby v oblasti poradenství či zprostředkovatelské činnosti. Policisté v protokolu napsali, že peníze tekly na účty jeho společností AlaPa a Clever ADS. Ta byla tehdy oficiálně napsaná na plzeňského advokáta Tomáše Tomšíka.

Jak už dříve popsalo Právo, Tomšík v případu vystupuje pouze jako poškozený, a sám dokonce podal trestní oznámení. „Loni se můj klient seznámil prostřednictvím policie se skutečnostmi, které dokládají, že byla zneužita jeho identita,“ řekl deníku Tomšíkův advokát Prokop Beneš.

Server iROZHLAS.cz se na celou věc pokusil zeptat také obviněného Aleše Pangráce. Ten ale telefon nezvedá a neodpověděl ani na SMS zprávu. Pro server Seznam Zprávy, který jako první upozornil na jeho stíhání, už dříve řekl, že se ke svému obvinění nebude vyjadřovat.

Bývalý manažer CzechTourismu obviněný z korupce Aleš Pangrác na snímku z roku 2010 | Foto: Jaromír Pech / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Kauzu kolem agentury CzechTourism dosud dozorovalo Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 2. Do konce týdne by se však spis k případu, ve kterém vedle Pangráce čelí dalších devět lidí obvinění z uplácení, měl přesunout do rukou pražských žalobců.

„Poté, co se daly všechny případy dohromady, tak to vystoupalo na tak závažnou právní kvalifikaci, kterou už řeší Městské státní zastupitelství v Praze,“ doplnil Svoboda.

Detektivové protimafiánské centrály kvůli podezření na nehospodárné zadávání zakázek v agentuře CzechTourism nadále prověřují také ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou (za ANO). Nynější šéfka resortu působila dříve jako náměstkyně pro oblast regionálního rozvoje a agenturu měla na starosti.

„Jak už jsem říkala hned na začátku: skutečně toto můžu jednoznačně vyvrátit,“ uvedla pro iROZHLAS.cz už dříve na dotaz, zda se sama dopustila nějakého pochybení.

Kriminalisté kvůli údajně zmanipulovaným zakázkám obvinili deset lidí včetně Aleše Pangráce či náměstka karlovarské primátorky Petra Bursíka z ODS koncem září. Většina z nich si proti stíhání podala stížnost. Pokud by se jejich vina v korupční kauze potvrdila, za uplácení by jim hrozilo až šest let za mřížemi. V případe Pangráce je pak maximální trestní sazba za přijetí úplatku ještě o čtyři roky vyšší.