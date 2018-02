První měsíc fungování eReceptů: 4,5 milionu předpisů v úložišti i stížnosti na pomalou odezvu systému

Lékaři mají za sebou první měsíc povinného předepisování eReceptů. Za leden jich centrální úložiště eviduje bezmála 4,5 milionu. Ukazují to data Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Ten v uplynulém měsíci nezaregistroval žádný plošný výpadek systému. Někteří lékaři a lékárníci ale hlásí potíže. Řada praktických doktorů si stěžuje třeba na to, že systém je občas pomalý a zdržuje je při práci. Praha 9:25 3. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít eRecepty mají za sebou první měsíc ostrého provozu | Foto: Honza Ptáček

„Napíšeme třikrát denně do uší, teď už dáme ‚tiskni‘. Recept je bez čárového kódu, takže dáme ještě jednou ‚tiskni‘.“ I takové problémy měla v prvním měsíci povinného vydávání elektronických receptů praktická dětská lékařka z Čelákovic Šárka Paurová. Další praktičtí lékaři si zase stěžují na to, že odezva centrálního úložiště je příliš pomalá.

„Je to ta doba, než se vrátí ze SÚKLu zpátky identifikátor eReceptu. Za den se může ten čas na vystavení eReceptů pohybovat mezi půlhodinou až hodinou navíc,“ říká předseda jejich Sdružení Petr Šonka.

Potíže zaznamenali i lékárníci – týkaly se třeba výpadků signálu na straně operátorů. Pacienti, kteří tak do lékárny přišli jen s identifikačním kódem eReceptu, měli smůlu. „Pokud například lékař nebo pacient neuposlechl naše doporučení, aby byla pacientovi vystavena i průvodka – ta listinná podoba, tak samozřejmě máte problém, protože na základě identifikátoru se nepřipojíte a nemůžete pacientovi přípravek vydat,“ vysvětluje prezident České lékárnické komory Lubomír Chudoba.

Obavy se nenaplnily

Obavy lékařů z toho, že systém nevydrží nápor a bude padat, se ale zatím nenaplnily. Problémy jsou jen lokální. S jakými dotazy se lékaři na Státní ústav pro kontrolu léčiv obraceli, doplňuje zastupující ředitelka Irena Storová.

„Jak má vypadat listinná průvodka eReceptu. Tam bych chtěla říct, že ten formát není povinný. Také se nás právě ptají, jak mají fungovat SMS a emaily,“ řekla Storová.

Prostřednictvím SMS si už recept vyzvedlo 17 tisíc pacientů – stejně jich lékaři poslali také emailem. Zhruba tři tisíce z nich ale systém využívat nemůže – stále čekají na přístupové údaje. Pokuty za porušení zákona se bát nemusí. Sněmovnou totiž prošel pozměňovací návrh, který zavádí bezsankční období. Změnu teď musí schválit Senát a podepsat prezident.

Horní komorou parlamentu by projít měl. „Bude určitě diskutován velice podrobně ten samotný systém, který bohužel toho mnoho lékařům nepřináší. Nás zajímá zájem pacienta a také lékařů. Myslím si, že senátoři a senátorky tento návrh podpoří,“ myslí si senátor Vladimír Plaček z ČSSD.

Lékový záznam pacienta

Lékaři přechodné období bez sankcí vítají. Nevěří ale, že rok bude stačit k tomu, aby se systém podařilo vylepšit, jak slibuje šéf resortu zdravotnictví v demisi. Plánuje mu dodat třeba lékový záznam pacienta. Fungovat by měl od roku 2019. To ale podle prezidenta České lékařské komory Milana Kubka není reálné.

„Já mám určité zkušenosti s legislativním procesem. A je velmi nepravděpodobné, že by v roce 2019 toto mohlo fungovat. Realistické odhady lidí, kteří ty zkušenosti mají, jsou, že to bude od roku 2020,“ vysvětlil.

To samé si myslí i senátor za ČSSD Vladimír Plaček. Právě lékový záznam pacienta má být největší výhodou eReceptu, řekl už dřív ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch za hnutí ANO: „Předejde nežádoucím interakcím léků, nežádoucím duplicitám.“

Česká lékařská komora a Sdružení praktických lékařů ale dál kritizují také to, že doktoři musí při předepisování eReceptů používat elektronický podpis. Obávají se jeho zneužití. Nahradit by ho chtěli certifikátem zdravotního pracovníka.

Požavek evidence doplatků

„Máme takovou představu, že by stát nebo státní autorita vydala každému lékaři certifikát, který by byl uložený na čipové kartě. Pokud bychom použili čtečku čipových karet, tak v podstatě ke kterémukoliv počítači by se lékař přihlásil, tak by ho dokázal ten systém identifikovat,“ říká předseda praktiků Petr Šonka.

Podobně to funguje třeba na Slovensku. Lékárníci by zase ocenili, kdyby systém uměl evidovat doplatky na léky. Jakmile by například pacient starší 65 let dosáhl ochranného limitu 500 korun, lékárník by ho na to upozornil a pacient by příště za léky neplatil.

„Oproti té současné situaci, kdy až po třech měsících zdravotní pojišťovna zasílá pacientům zpátky to, co zaplatili navíc. To si myslím, že by byla velká úleva pro řadu lidí, kteří opravdu často nemají peníze na to, aby si vyzvedli všechny předepsané léky,“ vysvětluje prezident České lékárnické komory Lubomír Chudoba.

Z celkového počtu čtyř milionů předepsaných receptů jich lékárníci zhruba 90 procent také vydali. Systém eReceptů aktivně využívá víc než 26 tisíc lékařů, 12 tisíc zdravotnických zařízení a 2 700 lékáren.