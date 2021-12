Rozpočet pro české předsednictví Evropy bobtná. Úřad vlády registruje požadavky na stovky milionů korun

Nová vláda Petra Fialy na jednu stranu slibuje, že zeštíhlí státní rozpočet pro příští rok, na druhou stranu už nyní ví, že bude muset poskytnout více peněz na předsednictví v Radě Evropské unie. Dosavadní schválená částka 1,44 miliardy korun totiž není dostačující. Jen ministerstvo vnitra bude na zajištění bezpečnosti potřebovat další stovky milionů. Původní zpráva Praha 5:00 21. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Přípravy evropského předsednictví kabinetem Andreje Babiše (ANO) dlouhodobě kritizují ekonomové, investoři i diplomaté. Ti již v půlce června adresovali vládě dopis, kde jí vytkli mimo jiné nízký rozpočet a upozornili, že jde o nejnižší částku, s níž se hodlá nějaká členská země své klíčové role zhostit

Na to Babiš zareagoval na páteční tiskové konferenci, poslední v čele vlády. „Jsou otázky, že jsme údajně nepřipravili předsednictví tak, jak by mělo být připraveno. Prosím vás, není to pravda,“ prohlásil a vyjmenoval kroky, které jeho kabinet provedl. „Novou zahradu i tenhle sál pro novináře, zasedačku vlády, novou kantýnu a další věci,“ uvedl ve výčtu.

Nastupující ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) má ale jiný názor. Kvalitu příprav zpochybnil již v minulosti a jeho názor se nezměnil. „Minulá vláda přípravy podcenila,“ trvá si na svém.

Největší debata se vede o rozpočtu. Babiš ho totiž stopnul na částce 1,24 miliardy korun, letos v srpnu ale jeho vláda přece jen schválila navýšení o 200 milionů.

Ani to však nepokrylo všechny požadavky ministerstev a přetahování o další finanční prostředky bude pokračovat i v rámci nové vlády, jak serveru iROZHLAS.cz potvrdil Lipavský.

„Přípravám je nutné věnovat maximální pozornost, což se týká i financí,“ doplnil. Před komentováním konkrétních částek se ale chce podrobně seznámit se situací na ministerstvu.

Konkrétnější žádost již na Úřad vlády odeslalo ministerstvo vnitra. Na zajištění bezpečnosti, která tvoří téměř polovinu plánovaného rozpočtu, žádá další stovky milionů. „Přišel požadavek od policie na navýšení rozpočtu. Mám zprávu z Úřadu vlády, že přichází požadavky na navýšení rozpočtu v důsledku růstu mezd a inflace,“ přiblížil pro server iROZHLAS.cz ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek.

O takové žádosti promluvil pro server iROZHLAS.cz i vysoce postavený zdroj ze Strakovy akademie. „Ministerstvo vnitra indikuje, že může dojít k navýšení nákladů. Je tam požadavek v řádu sta milionů korun, mluvíme o tom na pracovní úrovni,“ uvedl.

Požadavky vnitra

Resort dosud vedený Janem Hamáčkem (ČSSD) vypočítal celkové náklady na 540 milionů korun, vláda mu ale vyčlenila pouze 373,4 milionu korun. Rozdíl téměř 67 milionů se tak zřejmě ještě navýší.

„S ohledem na velmi úsporný souhrnný rozpočet na předsednictví České republiky v Radě Evropské unie, schválený příslušnými usneseními vlády, chybí v rozpočtové kapitole ministerstvu vnitra, stejně jako ostatním resortům, část finančních prostředků, a to i na bezpečnostní zajištění,“ popsal situaci mluvčí Ondřej Krátoška.

České předsednictví bude v tomto směru podle Krátošky velkou výzvou a bude vyžadovat nasazení většího počtu policistů i dalšího personálu k zajišťování bezpečnosti a pořádku v okolí objektů vrcholných akcí nebo ubytování delegátů.

Žádostí bude přibývat

Ani případné navýšení o další stamiliony nemusí být definitivní. „Obávám se, že takových požadavků bude přibývat, protože ceny byly kalkulovány v době s nižší inflací. Za poslední rok došlo k prodražení v celé řadě služeb,“ upozornil Bek.

S tím zřejmě počítá i nově jmenovaný premiér Petr Fiala (ODS), který už na začátku prosince avizoval, že v tomto rozpočtu nechce hledat úspory, naopak. „Pokud u konkrétních věcí nebudou dostatečné finance, tak samozřejmě tu danou položku navýšíme. Mluvil jsem o tom už s budoucím ministrem financí i ministrem pro evropské záležitosti. Předsednictví není položka, kde bychom hledali plošné úspory,“ řekl pro Radiožurnál.

Jedna věc by ovšem mohla čerpání peněz pro předsednictví výrazně zkomplikovat – plánované rozpočtové provizorium. „Během tohoto období nelze převádět prostředky rozpočtovým opatřením na jiné resorty, což může mít dopady na přípravu a realizaci kulturních akcí,“ napsali zaměstnanci Úřadu vlády do zhodnocení dosavadních příprav.

V letech 2007 až 2009 bylo na přípravu a dosud poslední české předsednictví vyčleněno 3,75 miliardy korun, v dnešních cenách přes 4,3 miliardy.

Česko začne předsedat Radě Evropské unie od 1. července a potrvá šest měsíců. Během této doby bude řídit zasedání na všech úrovních. Česká republika je ve trojici s Francií, která předsedá od ledna, a se Švédskem. Všechny země připravují společný program a k tomu vytyčují vlastní body.