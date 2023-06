Černochová přiznala spory s šéfem Ústřední vojenské nemocnice. Podle ní váznou lékařské posudky

Ministerstvo obrany chce zrychlit lékařské posudky rekrutů ve vojenských nemocnicích. Podle šéfky resortu Jany Černochové z ODS váznou v Ústřední vojenské nemocnici v Praze lékařské prohlídky i vydávání posudků. Ministryně to řekla v rozhovoru pro Radiožurnál. Podle dobře informovaných zdrojů z armády, ale zájemci o prohlídky dostávají termín nejpozději do tří týdnů, a ne do několika měsíců, jak tvrdí ministryně. Původní zpráva Praha 10:00 3. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Zavoral, ředitel ÚVN a ministryně obrany Jana Černochová | Foto: Tonda Tran/CNC | Zdroj: Profimedia

Ministryně Jana Černochová v rozhovoru přiznala neshody s ředitelem Ústřední vojenské nemocnice v Praze Miroslavem Zavoralem. Nejvíc jí vadí, že už před rokem žádala o větší počet posudkových lékařů, kteří rozhodují o tom, zda může zájemce vstoupit do armády, nebo ne.

Ministryni vadí, že v nemocnici váznou lékařské posudky pro zájemce o práci v armádě.

„Čas od času se vám asi přihodí, že třeba čekáte šest nebo sedm měsíců, než vás vůbec vyrozumí, že vás zvou na vyšetření,“ uvedla pro Radiožurnál Černochová. „Pokud máme v roce 2030 mít 30 tisíc vojáků z povolání, tak se musí sakra hýbat, aby to tak bylo,“ doplnila.

Její slova ale vyvrací voják Jiří, který vstoupil do aktivních záloh poté, co Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Dostal termín hned v rekrutačním centru: „Domlouvali jsme se a zapisovali si termíny, kdy půjdeme na vyšetření, a to bylo v řádu několika týdnů, měsíc.“ Jiří pak závěrečnou lékařskou zprávu získal asi za čtyři měsíce.

Stejnou praxi potvrzuje i další zdroj z armádních kruhů, jehož jméno redakce zná. Podle něj sice ke zpoždění opravdu dochází, ale ne tak velkému, jak popisuje ministryně Černochová. Termín na vyšetření zájemci o vstup do armády dostanou podle něj do tří týdnů.

„Posudkové lékaře tam dělají dva důchodci, kteří ani nepoužívají počítač. Sekretářky pak za ně všechno přepisují, nestíhají to a ani se tam nedá dovolat,“ přibližuje zdroj Radiožurnálu.

Tři lékaři

Nemocnice spory s ministerstvem obrany odmítla komentovat. Armáda má tři vojenské nemocnic. Zatímco na Moravě jsou dvě - v Brně a Olomouci, tak celé Čechy obsluhuje pouze ta v Praze.

Loni pražskou nemocnici při vydávání posudků navíc zbrzdil požár, který zasáhl oční oddělení. Podle její mluvčí Jitky Zinke loni Ústřední vojenská nemocnice přesto vydala přes 2800 lékařských vysvědčení zájemcům o vstup do armády, aktivních záloh nebo o studium na vojenských školách.

Zhruba 20 procent posudků pak lékaři nemohou uzavřít hned, kvůli tomu, že zájemci o práci v armádě musí na další kontrolní testy. Od 1. dubna je pak posudkové oddělení posílené o jednoho na tři lékaře.

„Jenže pokud některý z lékařů odejde, tak budeme tam, kde jsme byli. Ředitel o těch problémech věděl a vždycky to na někoho shodil, že mu něco nedodal,“ popisuje zdroj blízký armádní nemocnici.

Zrychlit práci

Radiožurnál v minulém týdnu přinesl zprávu, že se Černochová pokouší ředitele Ústřední vojenské nemocnice Miroslava Zavorala zbavit. Ministryně měla vyvolat dojem, že Zavoral odchází dobrovolně.

Černochová ale nástupce Zavorala prý teď nehledá. Do poloviny července má předložit návrhy, jak zrychlí posudkové pracoviště. „Nechme v tuto chvíli na panu generálovi, co předloží,“ podotýká ministryně.

Devětašedesátiletý profesor Miroslav Zavoral nastoupil do pražské vojenské nemocnice v roce 1997. Jeho specializací je gastroenterologie a vnitřní lékařství. Nemocnici řídí od roku 2010.