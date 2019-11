Zimola chce v krajských volbách kandidovat za hnutí Změna 2020, odchod z ČSSD neplánuje

Předseda jihočeské sociální demokracie Jiří Zimola hodlá v krajských volbách v příštím roce kandidovat za hnutí Změna 2020. Jedná se podle něj o hnutí členů ČSSD i nestraníků. Podle Zimoly by za hnutí mohli kandidovat i někteří další lidé z vedení jihočeské sociální demokracie. Předseda Jan Hamáček uvedl, že pokud někdo ČSSD nevěří, měl by zvážit, za koho chce skutečně kandidovat. České Budějovice/Praha 15:53 13. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zimola v reakci potvrdil, že navzdory registraci nového hnutí z ČSSD odcházet nehodlá | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

O registraci nového politického hnutí, o němž ve středu informoval deník Právo, požádal na Zimolův popud radní Týna nad Vltavou David Slepička.

„Nemáme v plánu střílet do nohy ČSSD a ani stranu nějak štěpit. Je to určitá vize, s níž chceme do voleb jít, a vycházíme z modelu, který využil Michal Šmarda,“ uvedl Zimola.

Řekl, že Šmarda loni v komunálních volbách v Novém Městě na Moravě jako člen sociální demokracie vedl formaci Lepší Nové Město a stal se starostou. Předseda jihočeské ČSSD dodal, že Změna 2020 se otevře i adeptům z řad nestraníků, kteří prý nechtějí figurovat na kandidátní listině sociální demokracie.

Zimola uvedl, že nové hnutí je mimo jiné důkazem toho, že někteří členové jihočeské ČSSD mají odlišný názor na fungování strany než celostátní vedení. „Je to tak. Není tajemství, že jsme byli považováni kritiky a Zimola byl brán za rebela. Ale vzhledem k posledním předvolebním průzkumům se ukazuje, že ta kritika zřejmě nebyla lichá.“

Zimola se také domnívá, že založení nového hnutí přiláká na kandidátní listinu zajímavé osobnosti i mimo okruh ČSSD. „Mám informace od některých starostů, kteří mají blízko k myšlenkám sociální demokracie. Jen prostě z různých důvodů nechtěli za tuto stranu kandidovat,“ řekl. Dodal, že nemá informace, že by se k hnutí hlásili i sociální demokraté z jiných regionů. „Při registraci hnutí se neřeší, jestli je to pro daný kraj nebo oblast.“

Důvěra straně

Předseda sociální demokracie Jan Hamáček v reakci připustil v rámci širších koaličních uskupení s nezávislými osobnostmi, s nimiž strana sdílí společné hodnoty. Jako příklad uvedl právě kandidaturu Michala Šmardy v posledních komunálních volbách v čele uskupení Lepší Nové Město. „To může přispět k otevření a posílení ČSSD. Zakládání nových stran a hnutí je však něco jiného. Pokud někdo značce ČSSD nevěří, měl by se rozhodnout, za koho chce ve volbách i v politice bojovat.“

Zimola se však nedomnívá, že by se dopustil něčeho, co by by poškozovalo sociální demokracii. Podle svého vyjádření nevidí nic špatného na tom, když má někdo jinou vizi. Dodal, že se snaží hledat cesty, jak straně pomoci, a proto zvažuje různé postupy. „Pokud toto naše přemýšlení poslouží jako klacek do rukou těch, kteří nás za to chtějí vylučovat, ostrakizovat i kritizovat, tak je to pro sociální demokracii o to smutnější. A já opravdu nehodlám z ČSSD v tomto okamžiku vystupovat.“

Zároveň přiznal, že má naplánovanou schůzku s předsedou Hamáčkem, na níž chce věci kolen hnutí Změna 2020 probrat. „Doufám, že mu budu moci vysvětlit vše z očí do očí a třeba i on toto své vyjádření přehodnotí.“

Odlišnost modelů

Statutární místopředseda ČSSD Roman Onderka upozornil především na odlišnosti Zimolova modelu. „Pokud se jedná o kandidátku ČSSD s nezávislými osobnostmi, odsouhlasenou předsednictvem ČSSD, tak je to v pořádku. Pokud se jedná o projekt mimo ČSSD, tak je to proti stanovám ČSSD, se všemi důsledky, které z toho plynou,“ řekl.

Podle místopředsedkyně ČSSD Jany Maláčové má strana dobrou zkušenost se způsobem, jakým složil kandidátku Šmarda. „Spojení členů ČSSD s nezávislými kandidáty, kteří vyznávají podobné hodnoty, rozhodně není nic špatného,“ uvedla. Stejně jako Hamáček ale trvá na tom, aby kandidátka byla pod značkou ČSSD. „Zakládání nových stran a hnutí je o něčem jiném. Pokud někdo značce ČSSD nevěří, vždycky může změnit dres. Koneckonců žijeme v demokratické zemi,“ uvedla Maláčová.

Šmarda řekl, že pokud by Zimola postupoval jako on v případě Lepšího Nového Města, byla by to skvělá zpráva. Pokud by Zimolova kandidátka byla na ČSSD nezávislá, tvořila by ve volbách její konkurenci, což není stejný způsob, jakým se v roce 2018 vydala novoměstská ČSSD. „Byla by to chyba, člověk nemůže být sociální demokrat a zároveň kandidovat proti sociální demokracii, to nejde.“

ČSSD se již delší dobu pohybuje v předvolebních průzkumech na hranici pěti procent. Poslední analýza dokonce ukázala, že by se nyní strana v případě voleb do Poslanecké sněmovny vůbec nedostala.