Falešné zprávy o koronaviru jako kyberhrozba. Dezinformátoři vydělávají i díky Googlu

Momentálně proti koronaviru neexistuje žádná zaručená léčba. Podle lékařů neexistuje nic, co by člověk mohl sníst a ochránilo by ho to před koronavirem.

Některé z těchto „zaručených rad“, které vyvrátilo i ministerstvo zdravotnictví, mohou být i nebezpečné. V Iránu, kde je alkohol nelegální, zemřelo kvůli této dezinformaci přibližně 300 osob po otravě metanolem. Další obětí dezinformací je starší muž z USA, který zemřel po vypití čističe akvárií.