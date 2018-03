31. 7. 2016 |Evelyna Kulíšková |Zprávy z domova

Česku se příliš nedaří třídit bioodpad. Ročně ho každý z nás vytřídí v průměru jen do 150 kilogramů. Vyplývá to z průběžných výsledků organizace Arnika a společnosti EKO-KOM, která svoz bioodpadu zajišťuje. Větve, posekanou trávu, ale třeba i odpadky z kuchyně by lidé měli vyhazovat do speciálních hnědých kontejnerů nebo svážet do sběrných dvorů a kompostáren. Česko se snaží vyhovět evropské směrnici, která nařizuje do roku 2020 snížit objem bioodpadu na skládkách na třetinu.