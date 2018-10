Poražená Emmerová: Byla jsem nesprávně ohodnocena občany, poškodilo mě, že jsem z ČSSD

Nepodařilo se jí obhájit senátorský mandát, bývalou ministryni a hejtmanku Miladu Emmerovou ve druhém kole na Rokycansku přesvědčivě porazil málo známý starosta Vejprnic Pavel Karpíšek (ODS). Emmerová tak podle svých slov míří do důchodu, serveru iROZHLAS.cz řekla, že výsledek nepovažuje za svoji prohru, poškodilo ji členství v ČSSD. Rokycany 17:29 13. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Milada Emmerová | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Jak vnímáte svoji prohru?

Já si myslím od začátku, co o výsledku vím, že nejde o individuální neúspěch, ale o stranický neúspěch. Jinak k tomu nemám co říct.

Máte tedy pocit, že vás poškodilo spojení s ČSSD?

No spojení… Já jsem dlouholetou členkou. Nominována jsem byla touto stranou a taky jsem v duchu jejích zásad vždy jednala. Celých šest let jsem dělala předvolební kampaň, dělala jsem, co jsem mohla. Myslím si, že v této volbě jsem občany nebyla správně ohodnocena. Ale samozřejmě záleží, kdo k volbám přišel, a naopak.

Proč je podle vás značka ČSSD tak nepopulární?

Těch příčin je samozřejmě celá řada. Posledním vykřičníkem byly tahanice kvůli panu Pochemu, tomu jsem nerozuměla, nikde to vysvětleno nebylo. Myslím, že občané si říkali, že to je něco podivného. Já pana Pocheho osobně ani neznám, a to jsem ve straně 22 let.

Vidíte kromě spojení s ČSSD ještě nějakou chybu?

Některé poznámky, které jsem zaslechla a pro něž nemám žádné důkazy, ohledně mého kolegy (soupeře Pavla Karpíška). Je s podivem, že utrpěl takové vítězství. Já to nebudu rozebírat, nemám pro to žádné důkazy.

Jaké poznámky myslíte? Všelijaké. Jaký je, jaký není. Co dělá, co nedělá. Cítí se být schopen dělat zdravotnictví, protože ho dělal na kraji. A když jsem tam nastoupila jako hejtmanka, tak jsem to musela celé rozvrtat, protože to nebyl systém, to byly jen akciové společnosti. Takto se nedá dělat koncepce, byť v rámci kraje.

Váš soupeř je tedy podle vás v tomto ohledu nekompetentní?

Dovolím si říct, že ano. Já jsem ho při našich společných vystoupeních nenapadala, ale myslím si to odjakživa, co ho znám. Teď už má tolik funkcí, že mu snad na kraji zdravotnictví do ruky nepřijde.

On vás ale porazil přesvědčivě, to si skutečně myslíte, že mu stačilo, že jste z ČSSD?

To já nemohu stoprocentně tvrdit, ale z ČSSD jsme to prohráli všichni kromě předsedy klubu Víchy (Petr Vícha zvítězil v obvodu Karviná), takže nějaký ten systém v tom bude. Já osobně žádnou chybu na své straně nevidím. Pro občany jsem dělala, co se dalo, a myslím si, že byste to leckde mohl zjistit.

Nemrzí vás, že jste nekandidovala za jiný subjekt? Máte blízko k prezidentovi Miloši Zemanovi?

To neznamená, že bych zradila svoje původní úmysly. V ČSSD jsem 22 let a rozhodně bych z prospěchářských důvodů neměnila za jiné uskupení nebo hnutí. To ne.



Co budete dělat dál?

Jestli jste to neodhadl, jsem v důchodu. Takže já mám volbu snadnou, materiálně jsem zabezpečená díky důchodu a uvidím, jaká činnost by se mi naskytla. Samozřejmě doma bych sedět nechtěla. Hlavně musím zlikvidovat hodně zabydlenou kancelář, nevím, kam to všechno dám, a potom se uvidí.

