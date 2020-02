Příběh miliardového tendru na dávky: Drábkova demise, 14 trestních oznámení i policejní razie

Když Jana Maláčová (ČSSD) nastoupila do čela ministerstva práce, byl pro ni prioritní úkol změnit dodavatele informačních systémů, které od 90. let provozovala stále stejná firma. O změnu usilovali už její předchůdci. Bez úspěchu. Někteří úředníci kvůli zakázce navíc uvízli v policejní síti. A to se nyní stalo i jejím spolupracovníkům – náměstkovi Janu Baláčovi a manažerovi Karlu Mackovi. Server iROZHLAS.cz popisuje historii miliardového tendru. Doporučujeme Praha 6:00 25. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo práce a sociálních věcí | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Prioritou ministerstva práce a sociálních věcí zůstává přechod na nově budované systémy v oblasti zaměstnanosti a sociálních dávek,“ uvedl tiskový odbor resortu v říjnu 2018 na svém webu. Hájil tak krok tehdy čerstvě jmenované ministryně Jany Maláčové. Ta po třech měsících v úřadu oznámila, že se dohodla se společností OKsystem, že v případě potřeby bude systém na vyplácení sociálních dávek provozovat i nadále.

Úkol zněl přitom opačně: najít nového dodavatele. Ten byl však po zásahu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v nedohlednu. Maláčová tak musela zvolit stejnou cestu jako její předchůdci, tedy vrátit se k OKsystemu. Firma provozuje resortní informační systémy už od roku 1993 a za tu dobu inkasovala od státu přes sedm miliard korun.

Současná šéfka resortu je přitom už pátý ministr v řadě, který se snaží stávajícího provozovatele nahradit. Zatím se jí to však příliš nedaří. První rozhodnutí vyměnit firmu OKsystem padlo už před deseti lety, a to za ministra Jaromíra Drábka (TOP 09). Tomu ale problematická zakázka na – pro stát zásadní – systémy nakonec srazila vaz.

Drábek sice nového dodavatele v roce 2011 skutečně vysoutěžil, a to společnost Fujitsu Technology Solutions, systém se ale nepodařilo nikdy řádně zprovoznit. Drábek tak v souvislosti se zakázkou nakonec na post ve vládě rezignoval. O dva roky později navíc Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tendr zrušil. Podle něj byl předražený a nefunkční. Úředníci se tak vrátili k OKsystemu.

V této době nabrala zakázka na informační systémy také trestní rozměr – Drábkův tehdejší náměstek Vladimír Šiška za manipulaci a předražení tendrů dostal v roce 2016 nepravomocně šest let za mřížemi. Trest mu posléze o dva roky snížil odvolací soud.

Policejní razie Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v pondělí dopoledne zasahovali na ministerstvu práce a sociálních věcí.

Policisté dosud obvinili dva lidi z pletich při zadávání veřejné zakázky a kvůli zneužití pravomoci úřední osoby. Razie proběhla také ve společnosti OKsystem.

Mezi obviněnými je blízký spolupracovník šéfky resortu Jany Maláčové (ČSSD), náměstek pro řízení sekce ekonomické a IT Jan Baláč, a manažer kybernetické bezpečnosti Karel Macek.

Případ dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze. Dvojici hrozí až 12 let za mřížemi.

Tendry se pokusila v minulém volebním období nastartovat někdejší ministryně Michaela Marksová (ČSSD). Ani ona však nebyla příliš úspěšná. Resort nejdříve v roce 2014 za 139 milionů korun vysoutěžil dosavadní firmu OKsystem, posléze ale od smlouvy odstoupil.

Učinil tak jen pár měsíců před plánovaným spuštěním nových systémů. Resort to tehdy obhajoval tím, že je firma nestihne dokončit včas. OKsystem se kvůli tomu dodnes brání u soudu. „Je to velmi složitá problematika, která se táhne už dávno před mým nástupem,“ řekla k zakázkám na výplatu dávek nyní pro iROZHLAS.cz Marksová.

Boj dvou rivalů

Než Marksová z čela resortu v roce 2017 odešla, stihla zrušenou zakázku vypsat znovu. O tendr s názvem Informační systém sociální dávky II v hodnotě 270 milionů korun se přihlásili pouze dva zájemci – stávající provozovatel, firma OKsystem, která nabídla oproti předchozím létům skoro šestkrát vyšší cenu, tedy 824 milionů korun, a společnost DXC Technology, kterou ministerstvo nakonec vybralo.

OKsystem posléze napadl tendr u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ten nařídil přezkum a ministerstvo po něm vítěze kvůli nízké ceně vyřadilo. Firma DXC Technology se pak také obrátila na antimonopolní úřad, který zakázku opět zakázal. Resort podle něj svůj krok transparentně nevysvětlil.

„Zadavatel v citované části rozhodnutí o vyloučení transparentně neodůvodnil, z jakého konkrétního důvodu neakceptuje cenu 2810 Kč za 1 manday (cena za člověka za den – pozn. red.) pro roli vývojáře,“ píše se v rozhodnutí úřadu z loňského prosince.

Oproti tomu OKsystem nabízel výrazně vyšší cenu. Proč? „Cena zahrnuje migraci všech historických dat, která předtím zahrnuta nebyla, dále se nově MPSV zbavuje povinnosti poskytnout součinnost při realizaci zakázky,“ přiblížil pro Mladou frontu Dnes v roce 2018 ředitel OKsystemu Vítězslav Ciml.

Ministerstvo práce a sociálních věcí | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

14 trestních oznámení

Kvůli soutěžím na IT systémy ministerstva práce se v minulosti policistům sešlo na stole i několik trestních oznámení. V roce jich 2018 měli hned 12. S podnětem se na kriminalisty obrátila někdejší šéfka resortu Jaroslava Němcová z ANO, která ve funkci nahradila Marksovou. Oznámení podal i Nejvyšší kontrolní úřad.

A nepříznivě dopadla také zatím poslední prověrka resortu v minulém roce. Nejvyšší kontrolní úřad upozornil na selhání při budování informačních systémů pro výplatu dávek. Ministerstvo podle něj porušilo v letech 2013 až 2017 rozpočtovou kázeň za 737 milionů korun. Kontroloři kvůli tomu podali další dvě trestní oznámení.

Nové IT systémy na výplatu dávek, které mají být součástí jednotného resortního systému, jsou problém, který trápí kabinet Andreje Babiše (ANO) dodnes. Letos v lednu to přiznal premiér po tom, co Maláčová oznámila, že se systémy prodraží o miliardu. Už tak do nich stát přitom podle Babiše vložil skoro tři miliardy, zatím bez výsledku.

Babišovy dopisy

Babiš Maláčové kvůli přípravě zakázek poslal deset kritických dopisů, jejich obsah server iROZHLAS.cz o víkendu zveřejnil. Z dokumentů vyplývá, že Maláčová podle premiéra situaci nezvládá. Ministryni v dokumentech kritizuje například za přílišnou závislost na externích dodavatelích i za nedostatek „erudovaného managementu“ přímo uvnitř resortu.

Několikrát se Babiš také opřel přímo do náměstka pro řízení sekce ekonomické a IT Jana Baláče. „Psal jsem, ze nemá absolutně žádné zkušenosti z oblasti ICT, tento obor nestudoval a je bez jakýchkoliv praktických zkušenosti. Jeho jediná kvalifikace je, ze byl v minulosti místopředsedou pražské organizace ČSSD,“ poslal premiér v SMS serveru iROZHLAS.cz.

Šéfka resortu Maláčová musela kvůli policejní razii odejít v pondělí ráno předčasně z jednání vlády a odjela záležitost řešit na svůj úřad. Jaký bude osud informačních systémů na výplatu sociálních dávek a zda se je podaří spustit od ledna 2021, nepřiblížila. K policejní akci se s odkazem na mlčenlivost odmítla vyjádřit. V tuto chvíli nemohu nic konkrétního komentovat,“ prohlásila před novináři.

Ministerstvu nyní zbývá zhruba deset měsíců na to, aby dodavatele našlo. Vedení resortu od loňského léta mluví o několika variantách řešení. Už dřív zmínilo, že by nejspíš v březnu chtělo vyhlásit soutěž na nového provozovatele nynějšího systému.

Další možností je smír s OKsystemem a dokončení jeho systému z prvního tendru, příprava systému z druhého tendru, nebo prodloužení nynějšího kontraktu. Smlouvu na systém pro vyplácení dávek musel resort už dvakrát prodlužovat, a to vždy na dva roky. Dohoda vyprší začátkem příštího roku.