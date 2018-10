Klokan za 30 tisíc. Pořídit si exotická zvířata je v Česku snadné, podmínky změní chystaná novela

Mládě tygra, březí samice velblouda nebo třeba zmije rohatá. Zvířata, která většina lidí zná jen ze zoologických zahrad. Koupit si je ale není v Česku problém. Na internetu lidé najdou desítky inzerátů s nabídkami. Státní veterinární správa ale varuje - každý, kdo chce chovat exotické zvíře, se musí přihlásit na veterinární správu, která ho bude následně kontrolovat. Jinak chovatelům může hrozit i pokuta v řádech desítek tisíc korun. Praha 22:23 10. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chov tygra. (Ilustrační foto) | Foto: Russ (Flickr.com) | Zdroj: CC BY 2.0

„Prodám ochočeného skunka, cena čtyři a půl tisíce korun. Prodám dva krásné samečky lamy krotké. Vhodní do chovu nebo k vypásání pastvin. Zvyklí na ohlávku. S chovem poradím, cena 22 tisíc korun. Prodám pár mravenečníků čtyřprstých, stáří jeden a půl roku, cena za kus 105 tisíc korun.“ Tak vypadají inzeráty na internetu, kde lidé nabízejí exotická zvířata k prodeji.

Třeba klokan vyjde na zhruba 30 tisíc korun, velbloud na sto tisíc. Hadi jsou většinou levnější. Například cena chřestýšů se pohybuje okolo tisícovky. Výjimkou ale nejsou ani mláďata tygrů nebo lvů.

Paní Věra z Pardubického kraje na farmě se svým mužem chová kromě výrů, telat, koní a psů už rok i rysa. „Musíte mít na to speciální povolení od krajské veterinární správy, musíte mít schválený zařízení pro chov takové šelmy. Musí být i očipovaná,“ popsala Radiožurnálu chovatelka.

Podmínky chovu zvířete

Příprava podmínek pro chov nového mazlíčka stála paní Věru desítky tisíc korun. Navíc rys sní denně dvě kila masa. Nově k němu přibylo i čtyřměsíční mládě. To manželé nabízejí k prodeji. Jeho cena je 65 tisíc korun.

„Já si ho spíš nechám, já jsem si ho zamilovala. Uvidíme. Musela bych pro něj najít opravdu výborné podmínky, abych ho někde umístila,“ uvažovala o rysím mláděti.

Podle statistik Státní veterinární správy chovají lidé v Česku deset tisíc exotických zvířat. Jde ale jen o schválené chovy. V nich veterina eviduje třeba 150 krokodýlů, víc než dvě stovky chřestýšů nebo třeba 800 malých opiček. Kolik exotických zvířat může žít v nelegálních, tedy neschválených chovech, nikdo odhadovat nechtěl.

Nelegální chov

Nelegálním chovatelům přitom hrozí sankce. „Pokuta může být až do výše 50 tisíc korun. Obecně když máte nějaké nevhodné podmínky, když nedodržujete welfare (zachování podmínek pro život a zdraví zvířat, pozn. red.) těch zvířat, které chováte, tak ta pokuta může být až do půl milionu korun,“ upozornil mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Povolení od veterinární správy lidé dostanou, když splní podmínky pro chov exotických zvířat. Jestli se o ně umí starat, ale už nikdo nekontroluje. Podle ředitele táborské zoologické zahrady Evžena Korce, jsou současná pravidla nedostačující.

Chovat zvíře může kdokoliv

„Problém je v tom, že některá zvířata by vůbec neměli chovat soukromníci. Například jedovaté hady by měly chovat jenom zoologické zahrady. Myslím si, že tady by měl být velice podstatně zákon zpřísněný. Zákony v současné době dávají tak minimalistické podmínky státní veterinární správy, že v podstatě musí pustit chov komukoliv,“ popisoval Korec.

Nově tak ministerstvo zemědělství připravuje novelu zákona na ochranu zvířat, která by měla chov exotických zvířat v Česku upravit.

„V návrhu zákona na ochranu zvířat proti týrání, který byl předložen do meziresortního připomínkového řízení, se povinnost absolvovat kurz týká chovatelů velkých šelem, jako jsou například velké kočkovité šelmy nebo medvědi. Novela může v optimálním případě začít platit v první polovině roku 2020,“ říká mluvčí resortu Vojtěch Bílý.

Do Česka se podle celní správy nejčastěji pašují hlavně schránky živočichů, korály, ampule s medvědí žlučí nebo třeba části těl živočichů. Z živých zvířat jde hlavně o papoušky nebo plazy v hodnotě několika desítek milionů korun.