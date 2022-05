OVĚŘOVNA: Přednostní přijímání ukrajinských dětí na střední školy? Nesmysl, reaguje ministerstvo

Děti ukrajinských uprchlíků nemají přednost při přijímacích řízeních na české střední školy. Tak zní reakce ministerstva školství na šířené falešné informace o výhodách pro ukrajinské děti. Verzi ministerstva potvrzují také serverem iROZHLAS.cz oslovené střední školy napříč republikou. Vše opět vysvětlujeme v rámci v seriálu Ověřovna! Praha 6:15 25. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo vnitra po středních školách nežádalo, aby přednostně přijímali děti ukrajinských uprchlíků | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Obracím se na vás s prosbou o prověření informace, kterou jsem včera slyšela od své sestry. Její kamarád – učitel na střední škole – jí tvrdil, že jim z ministerstva došlo oznámení, že se musí na střední školy přednostně přijímat děti uprchlíků z Ukrajiny,“ píše v jednom z e-mailů, které dorazily do schránky Ověřovny! serveru iROZHLAS.cz, čtenářka.

Jak dodává, informace vyvolala u její sestry strach, že by nemuseli kvůli přednostnímu přijímání ukrajinských dětí na školu vzít její dceru.

Podle mluvčí ministerstva školství Anety Lednové jde ale zcela jistě o nepravdivou informaci. „Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy žádné takové oznámení ani doporučení školám neposílalo,“ reagovala na dotaz serveru iROZHLAS.cz Lednová.

Co na to školy?

Server iROZHLAS.cz ještě oslovil ředitele a ředitelky několika náhodně vybraných středních škol a gymnázií napříč Českem. Ti redakci potvrdili, že ministerstvo nic podobného po vzdělávacích institucích nežádalo.

OVĚŘOVNA: Nepřijali mi dítě do školky kvůli Ukrajincům, tvrdí rodič. Zápis však ještě neprobíhá Číst článek

„Opravdu nic takového nepsali. Potvrzuji verzi ministerstva, nic takového nám nepřišlo,“ odpověděla na dotaz serveru iROZHLAS.cz třeba ředitelka Střední školy informatiky a finančních služeb Plzeň Lenka Holubová.

Za „úplný nesmysl“ označila zmiňovanou informaci také ředitelka opavského Mendelova gymnázia Monika Klapková. „Žádný tlak nebyl ani z ministerstva, ani z kraje. Měli jsme standardní přijímací řízení. Přihlásila se do něj Ukrajinka, v řízení neuspěla, tak jsme ji zkrátka nepřijali. Je to přesně tak, jak to má být. S těmito dezinformacemi také bojujeme, vím, že je to teď těžká doba,“ popsala.

Jak doplnila, někteří ukrajinští studenti se na gymnázium skutečně dostali. Ale museli před tím projít standardním přijímacím řízením. „Máme tady ukrajinské studenty, já se tomu vůbec nebráním, protože ti studenti jsou šikovní. Mně je jich spíše líto, protože vidím, jak jsou chytří a pracovití. Pořádáme pro ně jazykové kurzy, snažíme se jim pomáhat, ale děláme to dobrovolně,“ dodala.

S Tomášem Zatloukalem z @CSInspekce jsme představili zprávu k integraci a vzdělávání ukrajinských žáků v českých školách. Zpráva ukázala spoustu zajímavých věcí, které @msmtcr využije jako podklad při rozhodování o dalších krocích. Více informací: https://t.co/e0m5GME4Fq — Petr Gazdík (@petrgazdik) May 23, 2022

Žádné nařízení nebo oznámení z ministerstva nedostala ani Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. „Nic takového jsme neobdrželi. A všechny děti, které jsme přijali v rámci současného přijímacího řízení, prošly přes přijímací zkoušky,“ vysvětlila její ředitelka Olga Hölzlová.

Ukrajinské děti podle ní musely skládat zkoušku z matematiky a projít i pohovorem v češtině. „Podle toho se udělalo redukované pořadí, tak jako u každého cizince. A podle toho byli žáci přijati, nebo nepřijati. Letos to myslím bylo tak padesát na padesát,“ doplnila.

A podobný postup pak popsala serveru iROZHLAS.cz také ředitelka Střední školy Brno Charbulova Jana Marková. „Mohli si požádat o prominutí zkoušky z českého jazyka, což se týkalo všech zahraničních studentů – bez ohledu na to, jestli pocházeli z Ukrajiny. Ověření probíhalo jenom, jestli porozumí. A sestavovalo se redukované pořadí. Jestli splnili kritéria, tak byli přijati. Měli jsme ale i nepřijaté ukrajinské studenty, kteří nesplnili kritéria nebo se nedostali pro velký počet uchazečů,“ vysvětlila redakci ředitelka.