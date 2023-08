Česku chybí pediatři. ‚Zájemce bez atestace chtěl čtvrt milionu měsíčně,‘ popisuje šéf nemocnice ve Stodu

Česku chybí pediatři. Kvůli nedostatku dětských lékařů končí po šedesáti letech porodnice ve Stodu na Plzeňsku. A Větřní na Českokrumlovsku hledá praktického lékaře několik měsíců. Nepodařilo se ho najít ani přes řadu benefitů včetně bonusu 1,5 milionu korun, které město nabízí. „Děláme všechno pro to, abychom získali budoucí dětské lékaře,“ ujišťuje člen výboru České pediatrické společnosti Jan Lebl z Fakultní nemocnice Motol. Praha 12:35 14. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česko trápí nejen nedostatek praktických lékařů pro děti, ale už i nemocničních pediatrů (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Ve Větřní zůstalo bez pediatra více než tisíc dětí. Na jaře tam náhle zemřela dětská lékařka. Jeden měsíc sice vypomáhal doktor v důchodu, který dojížděl z Horní Plané, od července je ale ordinace prázdná.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ve Větřní na Českokrumlovsku natáčel Petr Kubát

„Dcera teď bude nastupovat do školky, takže předpokládám, že bude často nemocná a budeme muset dojíždět,“ podotýká pro českobudějovický rozhlas Zuzana Churanová z Větřní.

Plánuje proto obvolávat ordinace dětských lékařů v nejbližším okolí. „Určitě zkusíme Krumlov, protože tam je pediatrů docela dost, a uvidíme. Když tak se budu muset poohlédnout dál,“ nastiňuje svůj plán.

Větřní pediatra neúspěšně hledá už od jara. „Situace je velmi špatná. Dětská lékařka tu pečovala o zhruba 1100 dětí a žádnou náhradu nemáme. Přestože jsme měli přislíbeno z řady míst, že možná pediatr přijde, nakonec všechno skončilo neúspěchem,“ popisuje místostarosta Jaroslav Vojtíšek.

„Nabídli jsme ordinaci bez nájemného, bez platby za odběr vody, byt okamžitě k dispozici. Je tam finanční bonus 1,5 milionu z krajského programu a k tomu ještě poloviční suma od pojišťovny. Zdravotní sestra by určitě byla k dispozici, ta by se vrátila,“ vyjmenovává. Část dětských pacientů má podle něj převzít českokrumlovská nemocnice.

Podle aktuálních dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky nemá svého stálého praktického lékaře skoro deset tisíc dětí na jihu Čech.

„Ten problém je širší, praktičtí lékaři pro děti a dorost chybí v celé republice. Je to spíše ženský obor, takže do toho vstupují mateřské dovolené nebo tendence ke zkrácení pracovních úvazků z důvodu péče o rodinu. Roli určitě hraje i to, že dneska chtějí lékaři pracovat spíše ve větších městech,“ komentuje vedoucí odboru zdravotnictví Jihočeského kraje Ivana Turková.

Zavření porodnice

Nedostatek pediatrů řeší také ve Stodské nemocnici, která patří Plzeňskému kraji. Po šedesáti letech se tam zavírá porodnice, kde se loni narodilo 361 dětí. Rodičky ze spádové oblasti Stodské nemocnice budou moci využívat porodnice v Plzni nebo v Domažlicích, kam je z okolí Stodu dojezdová doba kolem půl hodiny.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Co bude se zdravotníky z novorozeneckého oddělení a porodnice? Poslechněte si

„Pozici jsme opakovaně inzerovali doma i v zahraničí, oslovili jsme personální agentury zaměřené na lékaře, měli jsme i osobní kontakty a tipy od zaměstnanců, koho oslovit, a dlouhodobě a úzce spolupracujeme s lékařskou fakultou. Ale bohužel pediatři chybí v celé zemi a z absolventů se chce pediatrii věnovat jen malý zlomek. Není zkrátka koho oslovovat,“ řekl ředitel nemocnice Daniel Hajšman.

Nemocnice by podle něj potřebovala alespoň tři plně atestované pediatry, má jen jednoho. Opuštěné porodní sály využije pro gynekologickou péči, která zůstává zachována v plném rozsahu.

Podle předsedy představenstva Zdeňka Švandy narazila nemocnice při shánění pediatrů i na jejich nepřiměřené mzdové nároky. „Finanční představy vážných uchazečů, se kterými jsme hovořili, byly pro nás absolutně nereálné. Setkali jsme se pro představu i s požadavkem na mzdu čtvrt milionu měsíčně, a to dokonce i od zájemce bez plné atestace. To žádný příčetný a odpovědný manažer nemůže akceptovat, navíc v porodnici, kde se v průměru narodí jedno dítě denně,“ upozornil Švanda.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Děláme všechno pro to, abychom získali budoucí dětské lékaře, slibuje člen výboru České pediatrické společnosti Lebl

Podle člena výboru České pediatrické společnosti Jana Lebla z pražské motolské nemocnice je taková suma mimo realitu. „A jestli někde zazněla, tak nezazněla z kvalifikovaných úst,“ podotýká pro Radiožurnál.

Nedostatek pediatrů panuje v celé republice. Řada pediatrů je totiž už v důchodovém věku, a tak postupně omezují nebo ukončují činnost v nemocnicích i v soukromých praxích.

„Naše průzkumy mezi studenty posledních ročníků lékařských fakult ukazují, že dětské lékařství je první nebo druhou nejatraktivnější specializací. Problém, který pro ně nastává, je, že v posledních deseti nebo patnácti letech byl velmi nestabilní systém vzdělávání v pediatrii. To může některé odradit, protože si nejsou jisti, do jakého systémů vzdělávání budou vstupovat,“ uzavírá Lebl.