OVĚŘOVNA: Premiér Fiala se neklaněl padlým vojákům SS. Uctil oběti nacismu v Plötzensee

Schránku Ověřovny serveru iROZHLAS.cz opět zaplnila řada řetězových e-mailů s fotkami Petra Fialy klanějícího se před pomníkem, u kterého drží čestnou stráž němečtí vojáci. Příběh, který s sebou fotografie nesou? „Předseda vlády České republiky Petr Fiala (ODS) se klaní u pomníku padlých vojáků Wehrmachtu a SS". Ve skutečnosti jde ale o pietní místo u berlínské věznice Plötzensee, vybudované obětem hitlerovské diktatury. Berlín 6:15 18. května 2022

„Radši ani neuvádím původní titulek, jen pokračování... Fiala se klaní u pomníku padlých vojáků Wehrmachtu a SS,“ uvádí předmět e-mailu zprávu, jejíž součástí jsou i dvě přiložené fotografie.

Na nich je zachycený český premiér, jak se klaní u pomníku, před kterým drží čestnou stráž němečtí vojáci. Na druhé fotografii je pak premiér zachycený, jak před pomníkem upravuje stuhu v barvě trikolory na věnci.

Text řetězového e-mailu s nepravdivými informacemi ohledně uctění památky obětí nacistického režimu v Německu | Zdroj: Repro iROZHLAS.cz

U první z fotografií je navíc připojený nápis „To se fakt klání (sic!) německým vojákům? Že se mě (sic!) to jen zdá?“

V podobném duchu pak pokračuje i tělo e-mailu. „To se opravdu nestydí?? Na den výročí Pražského povstání proti nacistickému Německu bychom očekávali ocenění českého národního hrdinství. Klaní se za to, že páchali zločiny a uvrhli nás do područí SSSR na 40 let. Tak za to se jim klaní? On by určitě vítal v roce 1939 na našem území i A. Hitlera,“ píše se v emailu.

Obětem ne vojákům SS

Že jde o lživě překroucený kontext, napovídá hned několik informací, které je možné zjistit už ze samotných fotografií. Na první z nich je poměrně snadné identifikovat nápis „Den Opfern der Hitlerdiktatur der Jahre 1933-1945“, což v překladu znamená „Obětem hitlerovské diktatury z let 1933–1945“. Už toto dává tušit, že se rozhodně nejedná o památník vojákům SS.

Nápis je totiž ve skutečnosti součástí památníku v nechvalně proslulé věznici Plötzensee v Berlíně. Tu využívali nacisté během let 1933-1945 k věznění a popravám lidí z protinacistického odboje po celé Evropě. Popraveno tam bylo i 701 československých odbojářů.

Návštěva místa byla součastí programu premiérovy první oficiální návštěvy Německa. Ten o ní zároveň informoval i na svém twiterovém účtu, kde jasně píše, že uctil památku obětí nacistického režimu.

V berlínské věznici Plötzensee jsem uctil památku obětí nacistického režimu.



Za 2. světové války zde bylo popraveno 701 českých občanů a hrdinů, kteří se nebáli postavit zrůdnému režimu. Mezi ně patří například i členové odbojové organizace Obrana národa.



Čest jejich památce. pic.twitter.com/MU8BpSAtW9 — Petr Fiala (@P_Fiala) May 5, 2022

„Za 2. světové války zde bylo popraveno 701 českých občanů a hrdinů, kteří se nebáli postavit zrůdnému režimu. Mezi ně patří například i členové odbojové organizace Obrana národa. Čest jejich památce,“ napsal v příspěvku.

O Fialově návštěvě pietního místa informovala ten den i velká česká média jako například iDNES.cz, Eurozprávy, Česká televize, Lidovky.cz nebo třeba Česká tisková kancelář.

Co dělat, když mi přijde řetězový e-mail? Podle vedoucího programu ověřování informací a mediálního vzdělávání Jaroslava Valůcha z organizace Transitions je to každého věc. Jestliže člověka podobné zprávy obtěžují, je nejjednodušší e-mail smazat a nijak na něj nereagovat. Ne přiliš šťastnou variantou je podle odborníka konfrontace odesílatele, která zpravidla vede ke konfliktu mezi bývalými spolužáky nebo kolegy, kteří jsou často původci těchto zpráv. V případě, že chce někdo informaci skutečně ověřit, měl by ji srovnat z informacemi z dalších, důvěryhodných zdrojů. Jestli si ale sám není svými schopnostmi jistý, je možné absolvovat také kurz, kde školení odborníci lidi se základními ověřovacími technikami seznámí.