Rakušan by měl kvůli kauze Mlejnek odstoupit. Myslí si to více než polovina dotázaných

Více než polovina lidí by uvítala odstoupení Víta Rakušana (STAN) z pozice ministra vnitra kvůli jmenování Petra Mlejnka šéfem civilní rozvědky. Ukázal to průzkum Medianu pro Český rozhlas. Naopak podle 27 procent lidí by měl Rakušan na pozici ministra zůstat. Zbylých 17 procent lidí uvedlo, že neví, jak odpovědět. Podle ředitele Medianu Přemysla Čecha to dokazuje, že lidé nemají v této věci jasně vyhraněný názor. Průzkum Praha 12:00 10. září 2022

Pro odstoupení Rakušana kvůli jmenování Petra Mlejnka šéfem civilní rozvědky se v průzkumu vyslovilo 56 procent lidí. Jednalo se především o voliče opozičních hnutí a stran, které se nedostaly do sněmovny.

Jsou mezi nimi ale i někteří příznivci vládních stran. Odstoupení Rakušana by podle šetření uvítalo 31 procent voličů koalice SPOLU a o něco méně příznivců Pirátů se Starosty.

Podle ředitele Medianu Přemysla Čecha to ale neznamená, že by už ve volbách strany koalice nepodpořili. „Těch jednatřicet procent, který by chtěli, aby Vít Rakušan odstoupil, by je podle mě nevedlo k tomu, že by svojí základní orientaci opouštěli,“ říká pro Radiožurnál.

17 procent lidí pak v šetření uvedlo, že neví, jak na tuto otázku odpovědět. Podle Čecha to dokazuje, že lidé nemají v této věci jasně vyhraněný názor.

Průzkumu se mezi šestým a sedmým zářím zúčastnilo 1033 respondentů starších 18 let. Náhodná statistická odchylka činí až +/- 3,5 procentního bodu u postojů, které zastává 50 procent respondentů.

Kauza Mlejnek

Petr Mlejnek byl hlavou civilní rozvědky od začátku července do své rezignace 31. srpna. Měsíc a dva dny poté, co se Mlejnek ujal svého úřadu, server Seznam Zprávy zveřejnil informaci o tom, že se stýkal s lobbistou Michalem Redlem.

Ten čelí obvinění v kauze Dozimetr, která se týká údajné korupce v pražském dopravním podniku.

Mlejnek své kontakty vysvětloval tím, že se s lobbistou scházel v minulosti pracovně, nemohl prý vědět, že bude Redl stíhán. Schůzky se uskutečnily v době, kdy Mlejnek působil v obchodní společnosti.

K výměně ředitele civilní rozvědky vyzval poslanecký klub Pirátů, kteří jsou součástí vlády. Předseda tohoto poslaneckého klubu Jakub Michálek Mlejnkovo rozhodnutí ocenil. Opozice kvůli tomu požaduje odvolání ministra vnitra Rakušana, který si Mlejnka vybral.