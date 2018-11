Hana Marvanová: Praha byty má, ale nevyužívá je dostatečně

Lídři nové pražské koalice až ve středu představí program a jména těch, kdo povedou hlavní město. Jaké jsou priority nastupující pražské koalice? A kdy se začne v Praze stavět více bytů? Marie Bastlová ve 20 minutách Radiožurnálu vyzpovídala budoucí pražskou radní pro legislativu a bydlení za hnutí STAN Hanu Marvanovou. Praha 21:54 6. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hana Kordová Marvanová (Spojené síly pro Prahu) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jaký bude hlavní úkol nové koalice pro prvních sto dnů vlády? Stanovili jste si nějaké takové konkrétní cíle, kterými chcete začít?

Program, který jsme připravovali, je velmi podrobný a zahrnuje naprosto konkrétní kroky, které chceme začít dělat hned, jakmile bude ustavena rada, jakmile se radní ujmou svých kompetencí. Priority jsou v podstatě úplně jasné, Praha musí začít fungovat, musí skončit její stagnace a musí se řešit ty nejzásadnější problémy, ke kterým patří právě doprava, bydlení, ale také netransparentní hospodaření a nedostatečné využívání informačních technologií, takže Praha nefunguje vstřícně vůči občanům.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rozhovor s budoucí pražskou radní pro legislativu a bydlení za hnutí STAN Hanou Marvanovou o tom, jaké jsou priority nastupující pražské koalice.

A co budou ty kroky, které budete chtít začít dělat hned? Řekněme třeba dva, tři, které vás napadnou jako první, co jsou pro vás nejpodstatnější.

Určitě je to v oblasti dopravy, audit mostů. Jsou některé mosty, které jsou v havarijním stavu, hovořil o tom navrhovaný radní pan Šajner naprosto konkrétně, protože nemůžeme připustit to, aby Praha byla pro občany riziková tak, že může dojít k pádu dalšího mostu nebo lávky jako byla Trojská lávka, takže to je jedno z naprosto klíčových opatření. Další důležité opatření, musíme provést audit městských firem a nastavit jejich fungování tak, aby v nich seděli odborníci a aby fungovali ve prospěch občanů. A těch kroků je celá řada v oblasti bydlení, samozřejmě a chceme také jmenovat, my jsme to nazývali protikorupční ombudsman, respektive ombudsmana pro otevřenou radnici, aby skutečně Praha fungovala transparentně, provedla třeba audit městských bytů, kterých je hodně, které nejsou využívány a na trhu chybí.

Byla jste členka vyjednávacího týmu, není podle vás chyba, že v radě hlavního města nezasedne lídr vaší kandidátky Spojená síla Jiří Pospíšil z TOP 09? Není to strategická chyba?

Takto se dohodli naši lídři a samozřejmě všichni měli na to, nebo usilovali o funkci primátora i Jiří Pospíšil, ale za nás jsme vždycky říkali, že na personálních otázkách nechceme zmařit dohodu a nakonec se tedy lídři dohodli tak, že primátorem bude Zdeněk Hřib za Piráty, což my akceptujeme, protože pro nás je důležité, aby vznikl fungující tým a klíčové bylo, abychom se dohodli na programu. My jsme do toho programu, který zítra by měl být představen, za Spojené síly prosadili opravdu drtivou většinu toho, co jsme měli v programu, s čím jsme byli zvoleni.

V kauze H-System selhal stát, tvrdí Marvanová. Pro poškozené chce čtvrtmilionové odškodné Číst článek

Přesto by mě váš osobní názor coby zkušené političky zajímal. Když bych to ještě uvedla do kontextu, pražská ODS před chvíli vydala stanovisko, ve kterém vyzývá Jan Čižinského z hnutí Praha Sobě a také Jiřího Pospíšila, aby přijali politickou odpovědnost, protože tvrdí, a teď je budu parafrázovat nebo téměř citovat, že vznosná o upozadění ambicí, aby dali šanci vzniku koalici změny, tak tato slova jsou podle pražské ODS směšná, neupřímná a vypočítavá. Tak jestli, když byste zohlednila vaši politickou zkušenost, to skutečně nemůže být chyba, že Jiří Pospíšil za vaše hnutí v té radě není.

Já si myslím, že ne. Bylo to jeho rozhodnutí, on samozřejmě se mohl stát, nebo mohl usilovat o tu funkci primátora, mohl být třeba náměstek, ale rozhodl se takto. Je předsedou klubu, poslanec, stejně tak Jan Čižinský je předsedou klubu a předsedové klubu mají velmi důležitou úlohu v rámci koaličního dohadování všech věcí, to znamená, že oni se nijak nezbavují odpovědnosti a podle mého názoru ten model může velmi dobře fungovat, když se na něm právě dohodli ti tři lídři, je to prostě jejich rozhodnutí, jejich volba a není to žádný krok, že by nepřebírali odpovědnost. Myslím, že to vyjádřili naprosto jasně, že tu odpovědnost cítí.

Paní Marvanová, a není to u Jiřího Pospíšila tak trochu tím, že si především chce zachovat svůj mandát europoslance?

To byste se musela ptát jeho, já za tím stojím, co jsem řekla. Jiří Pospíšil ustoupil ze svých ambicí, aby vznikla tato koalice, a to my oceňujeme.

Marvanová: Nejde o informace z trestního spisu, ministerstvo musí zprávu OLAF zveřejnit Číst článek

Budete řadová radní, i když vaše hnutí má dva posty náměstků, nechtěla jste být náměstkem nebo náměstkyní?

Takto to nestojí, všechny ty pozice vznikaly na základě dohody a já jsem se svou rolí úplně spokojená, protože mě jde o to, abychom skutečně něco jako tým vykonali a ta role, kdy bych měla mít na starosti legislativu, veřejnou správu a podporu bydlení mi dává tolik práce, že nemám důvod přemýšlet nad čímkoli dalším.

To ano, ale přesto, dostala jste nejvíce preferenčních hlasů na vaší kandidátní listině, ostatně nedávno se nad tím pozastavoval ve vysílání Českého rozhlasu Plus předseda zastupitelů hnutí ANO Patrik Nacher, který také říkal, že se diví tomu, že coby řekněme vítězka vaší kandidátní listiny jste se stala „pouze“ radní. Tak nemáme se tím zabývat do hloubky?

Ne, ne. Já se tím nezabývám, já to takhle nepojímám, funkce nejsou to hlavní. O co mi jde, jde mi o to, abychom předvedli, že dokážeme tu Prahu změnit a splnit to, co jsme slibovali. Vím, že to je velice těžký úkol, zatím jsme byli v situaci, že jsme jenom kritizovali to, co tady dělali čtyři roky před námi, vedení v čele Adrianou Krnáčovou a teď vím, že na nás padá odpovědnost předvést, že to dokážeme dělat lépe. To je jediné, na co myslím, abychom to dokázali a abychom fungovali jako tým a jsem přesvědčena, že to je možné, jinak bych do toho nevstupovala.

Čižinský nebo Pospíšil z komunální politiky neodcházejí. ‚Budou mi pomáhat jinde,‘ říká budoucí primátor Hřib Číst článek

Ještě poslední otázka k fungování všeho týmu na radnici, jak se vám jako zkušené političce bude pracovat pod nováčkem, pod Zdeňkem Hřibem, který nemá v podstatě politické zkušenosti, budoucím primátorem Prahy za Piráty?

Mně se spolupracuje s Piráty dobře, stejně jako s dalším uskupením nebo s lidmi z Praha Sobě a na tu spolupráci se těším. Nemám žádné negativní zkušenosti s panem Hřibem a myslím, že bychom mu měli dát všichni šanci, aby dokázal tu Prahu vést jiným způsobem, jak říká, já mu v tom chci pomáhat.

A k vaší oblasti, což je tedy oblast legislativy a bydlení. Jaký je váš plán pro prvních 100 dnů vlády právě ve vaší gesci, v otázce bydlení a legislativy a otázky transparentnosti, tedy to, co budete mít na starosti?

Těch úkolů je celá řada, oblast legislativy spadá, nebo pod to spadají dva hlavní úkoly. Za prvé zajistit, aby Praha byla schopná, respektive právníci, kteří na úřadu pracují nebo pracují v městských firmách, tak garantovali, že smlouvy, které jsou připravovány, jsou kvalitní a nedojde k tomu, že Praha nebo městské firmy by uzavíraly smlouvy, které jsou nekvalitní nebo nevýhodné, z kterých potom budou plynout problémy nebo dokonce finanční ztráty. Druhá velmi důležitá oblast, které se chci začít věnovat také okamžitě, je ta propojenost s celostátní legislativou. Je celá řada zákonů, které blokují kvalitnější fungování Prahy, za všechny uvedu třeba zákony týkající se bydlení nebo výstavby, to jest stavební zákon a doprovodné předpisy. Chci se hned domluvit na spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj, které připravuje jak akutní novelu, tak nový stavební zákon, protože jedním z úkolů právě v oblasti bydlení, aby nenarůstaly tak ceny a bydlení nebylo tolik nedostupné. Musí se zrychlit výstavba a odstranit překážka na úrovni povolovacích procesů. Jenom bych chtěla říct, že za poslední rok jsme podle údajů Světové banky klesly ještě o řadu příček, dneska jsme na 165. nebo 156. místě ve světě mezi africkými státy, to znamená, to je jeden z hlavních úkolů a ta legislativa tomu může pomoct, takže toto vidím jako úkol pro první měsíc, dva, že okamžitě se do tohoto všeho můžeme zapojit.

Tohle jsou dlouhodobější plány nebo jsou to úkoly na delší běh, není to něco, co se projeví v životě Pražanů bezprostředně, třeba v otázce bydlení, což byla jedna z nejčastěji zmiňovaných oblastí v předvolební kampani, jako jeden z nejpalčivějších problémů, tak jestli tam není možné začít konat nějaké konkrétní kroky bezprostředně?

Ano, kromě toho, že se musí změnit předpisy, ale to víme, že je otázka, v lepším případě měsíců nebo příštího roku a nový stavební zákon je opravdu otázka třeba několika let, tak chceme okamžitě a chtěla bych na tom úzce spolupracovat s panem Hlaváčkem, který je náměstek pro územní rozvoj, klíčový náměstek, aby se okamžitě vytipovaly pozemky vhodné pro výstavbu. Máme plán nabídnout tyto pozemky bytovým družstvům a rozhýbat družstevní bytovou výstavbu, která může být levnější. Máme konkrétní představu, že ty pozemky jim můžeme dát do pronájmu a tím můžeme zlevnit tu výstavbu. Dále chceme prověřit všechny ty stavební uzávěry, které brání výstavbě, a potom bych chtěla, aby organizačními opatřeními se zrychlilo stavební řízení, protože podle údajů, které jsou k dispozici, tak v povolovacím řízení uvázalo 40 tisíc bytů, takže je třeba prověřit tato řízení, kde jsou ty průtahy a odstranit je třeba jenom opatřeními fungování na úřadu, takže tomu se chceme věnovat hned a to by mohlo přinést rozhýbání bytové výstavby, která by, to je nejlepší opatření, rozšířit nabídku bytů proti těm narůstajícím cenám.

Kdo nahradí Adrianu Krnáčovou? Podívejte se na profil budoucího primátora Zdeňka Hřiba Číst článek

Dobrá, ale pořád mám pocit, že se bavíme o opatřeních, která se promítnou do života Pražanů za mnoho let. Než vytipujete pozemky, než budou dána veškerá povolení k výstavbě, než budou byty postaveny, tak jsme pořád v horizontu několika let. Nějaká ještě bezprostřednější řešení.

Bezprostřední opatření je audit městského bytového fondu, to bych ale chtěla říct, že tuto věc by měl mít na starosti radní za Piráty Adam Zábranský. Je řada nevyužívaných bytů, které by, když budou vytipovány, tak by velmi rychle mohly být pronajaty těm, kteří to potřebují. V programu máme důraz na to, že město nemůže rezignovat na pomoc seniorům, rodinám s dětmi a dalším lidem, kteří ty byty potřebují a Praha ty byty má, ale nevyužívá je dostatečně. Takže to je třeba opatření, které se může projevit v pomoci potřebným velmi rychle.

Paní radní, nebo paní budoucí radní, například senioři jsou ale preferovanou oblastí už nyní. Podle bytové politiky nebo politiky přidělování bytů hlavního města Prahy jsou senioři jednou z preferovaných skupin obyvatel.

No, ale realita tomu neodpovídá. My jsme hovořili o tom, že je třeba, aby tuto oblast plně měli na starosti třeba sociální odbory, prověřovaly ty konkrétní situace. Já jsem advokátka, která se specializuje na problematiku bydlení a vím o mnoha a mnoha lidech v Praze, kteří jsou v zoufalé situaci a nemají pocit, že se mohou na obec, na město obrátit a že to jim poskytne účinnou pomoc. Toto musíme prověřit a pomoc může nastat hned. Samozřejmě v individuálních případech ti lidé také mohou dostat i příspěvky sociální, to ale zase dopadá do gesce další radní, navrhované radní paní Johnové za Praha Sobě. Já nejvíc předpokládám, že ta oblast bydlení, ta se dotýká kompetencí více radních, to zatím nebylo zvykem, že by ti radní nad tím spolupracovali, to bychom chtěli nastavit.

Mně jde o to, že když si tak pročítám materiály k současné bytové politice hlavní města, tak mezi preferovanými skupinami jsou jednak senioři, jak jsme zmínili, potom tam jsou osoby v sociální tísni, osoby se zdravotním postižením, vybrané profese. Mám pocit, že to není nic nového oproti tomu, co říkáte.

Já myslím, že je nové v tom, že to nemůže být jenom na papíře, to se musí v reálu dělat. V současné situaci víme, že na každé městské části na úrovni hlavního města Prahy je spousta nevyužívaných prázdných bytů, nebo ty byty nejsou zrekonstruované, aby bylo možné je pronajmout, takže tam lze konat okamžitě. Prověřit, proč nejsou obsazené, jestli se někde ztratily v evidenci nebo kdo vlastně za to odpovídá, to jsou konkrétní opatření, která nezávisí na tom, že bude přijat ten či onen zákon. Ale jak jsem říkala, musí být celá série těch opatření. Jedna věc jsou ta krátkodobá, která můžou pomáhat někomu, kdo je v nouzi a druhá věc je nastartovat tu nabídku. Dneska se staví asi 3 900 bytů ročně, ale Praha potřebuje podle údajů IPRU nejméně šest až osm tisíc bytů ročně postavit, aby se aspoň trošku nasytila nabídka. Chceme zároveň třeba řešit Airbnb, lepší regulací tak, aby se některé byty, které jsou takto využívány, vrátily své bytové funkci a byly pronajímány.

Finanční správa poskytne Praze informace o Airbnb. Bude se kontrolovat placení poplatků i daní Číst článek

Vy jste v několika rozhovorech v posledních dnech přišla s návrhem nebo jste hovořila o návrhu, kdy by Praha mohla ručit vybraným skupinám lidí za hypotéky. Byli by to vytipované skupiny lidí, které by hlavní město uznalo, že je potřebuje na svém území nebo že jim chce pomoci s řešením bytové otázky. Jak by to mělo vypadat?

My jsme tento bod měli v programu jako Spojené síly po Prahu, inspirovali jsme se zahraničními modely, ale i praxí některých měst v České republice nebo i státní politikou. Praha totiž má fond bydlení, který zatím využívá jenom pro financování oprav nebo výstavby, ale mohla by své peníze používat ve formě pomoci, pobídek půjček, garancí a podobně. Takže k tomu jsme zpracovali náš projekt, nazvali jsme to Dostupný byt. Cílili jsme to na mladé rodiny nebo například na profese, lidi v profesích, které město nutně potřebuje, městské policisty nebo učitele a podobně. V rámci koalice jsme se dohodli na tom, takto je to i formulováno, že v tuto chvíli budeme diskutovat o tom projektu ve vztahu k profesím, které město potřebuje. Že budeme zpracovávat model, jak za pomoci peněz v tom fondu pomůžeme lidem k dostupnému bydlení. Já bych jenom pro příklad uvedla i to, o čem mluví třeba ministryně po místní rozvoj. Stát má dneska program, který by měl poskytovat půjčky mladým rodinám na bydlení, totéž mají některá města, takže můžeme diskutovat o všech těchto variantách. Pro ty nejchudší bychom byli rádi, aby byly projekty dostupného bydlení zejména pomocí pronájmů obecních bytů. Chceme ale také, aby se pomáhalo i střední vrstvě, která má v Praze s bydlením rovněž velký problém. Takže jsme se dohodli, že tyto možnosti budeme mapovat a přijdeme s nějakým pilotním projektem, jak by bylo možno prostředky fondu rozvoje dostupného bydlení využít.

Pomoct mladým rodinám je celkem jednoznačné, protože mladá rodina je mladá rodina, nicméně v případě ručení za hypotéky na příklad řekněme, jak jste říkala učitelům nebo městským policistům, to je otázka na mnoho let dopředu, 15, 20 let, co když někdo po roce přestane být městským policistou nebo učitelem?

Já bych předeslala, že bychom chtěli jednat se zástupci těchto skupin, třeba s vedením městské policie, zda by pomoc s bydlením lépe motivovala policisty k práci pro městskou policii. Pokud ano, tak, jak si tu pomoc představují, zdali ti policisté by dávali přednost spíš pronájmu obecního bytu nebo s nějakou pomocí spojenou teda s tím pracovním poměrem ve formě půjčky, garance nebo něčeho podobného. Závisí to na jejich zájmu, na jejich potřebách. Pokud jde o ty možné garance, je to zajímavý návrh, který zpracovali ekonomové. Má jednu velkou výhodu, garance by pro Prahu nepředstavovala žádné velké riziko a bylo by to velmi efektivní a rychlé a mezitím by Praha mohla…

To riziko by spočívalo v tom, že by musela Praha platit ty závazky, pokud by nebyly uhrazeny.

Ale měla by tam zástavní právo. Já jenom chci říct, že my jsme se teď v rámci koalice dohodli, že tuto věc tedy budeme zkoumat s odborníky, jakým způsobem to lze provést. Všichni víme, že v tuto chvíli Praha nemá dostatek obecních bytů, většina bytů byla zprivatizována a městské byty, ty, které Praha má, tak ani nejsou volné, aby je bylo možné přidělit a než se Praha dostane na úroveň třeba, na jaké je Vídeň, která má obrovské množství městských bytů. Na to by bylo zapotřebí investovat miliardy každý rok, k tomu stavu bychom se dopracovávali mnoho let a lidé potřebují bydlet teď. Proto je dobré přemýšlet i nad jinými nástroji a pobídkami. A jak říkám, dělají to jiná města a dělá to i stát, že nad tímto uvažuje a dělají to tak i světové metropole.

Paní Marvanová, vy jste v jedné ze svých odpovědí zmínila službu Airbnb, v rozhovoru pro Hospodářské noviny jste před několika dny řekla, že pronajímatelům se nemá vyplácet pronajímání svých bytů právě přes službu Airbnb. Zajímalo by mě, co je vaším cílem, je vaším cílem službu Airbnb v Praze vymýtit?

Já sem uvedla, že se to nemá tolik vyplácet. Když se podíváte na to, proč lidé pronajímají byty přes Airbnb, protože je to samozřejmě pro ně finančně atraktivnější, ale i právně. Když to pronajmout dlouhodobě, tak jsou někdy problémy, když nájemník neplatí nájem, jak ho vlastně dostat z toho bytu. Navíc to Airbnb přináší vyšší zisk. Regulace je možná, děje se tak i ve světě, jsou s tím zkušenosti a my se domníváme, že primární regulace by měla být finanční, poplatková neb daňová, to je první bod. V tuto chvíli se ve sněmovně projednává novela, která by umožnila, aby Praha mohla vybírat vyšší poplatky, ale druhé důležité opatření je, aby jak Praha, tak stát měl informace o těch pronajímaných bytech a tam to záleží i na spolupráci s těmi digitálními platformami a zase na té možné právní úpravě, jak to lze kontrolovat. Takže řešení tady vidíme a na tom jsme se shodli v rámci koalice, že budeme jednat o úpravě legislativní tak, aby Praha měla větší nástroje a mohla tu službu regulovat.