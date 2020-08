Superhrubou mzdu zrušíme k 1. lednu 2021, říká Schillerová. Počítá s větší mírou zadlužení

„Ke zrušení superhrubé mzdy jsme se zavázali a máme to ve vládním prohlášení. Ale musíme si říct parametry, kam zdanění klesne,“ říká místopředsedkyně vlády a ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová, která potvrzuje ve Dvaceti minutách Radiožurnálu, že svůj závazek vláda dodrží k 1. lednu 2021. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 19:52 12. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Alena Schillerová zdůrazňuje, že zrušení superhrubé mzdy jako ministryně financí dala do mezirezortu už v roce 2018. „Zavázali jsme se, že to zrušíme a dáme 19 procent zdanění pro zaměstnance, nicméně se ukázaly problémy – zvedli bychom daň živnostníkům,“ říká s tím, že například skupina lidí, kteří mají příjmy z pronájmu, by místo 15 procent danili 19 procent.

„Takže návrh premiéra Babiše, že by bylo nejlepší 15 procent, smysl dává, ale je to velká díra do rozpočtu. Musíme se o tom bavit v rámci koalice, protože sociální demokracie s tím zatím, jak jsem vnímala v médiích, nesouhlasí,“ vysvětluje.

Pokud dojde ke zrušení superhrubé mzdy, tak vláda bude muset najít způsob, jak zacelit díru ve státním rozpočtu. Jak tedy nahradit propad daňových příjmů?

„Rozhodně nebudeme zvyšovat daně, které jsou plošné, lidé mnohdy bojují o holou existenci, a my bychom jim ještě dali poslední ránu z milosti, že jim zvedneme daně. To dělat nebudeme,“ zdůrazňuje s tím, že nejdříve je potřeba vidět, jak ekonomika funguje. „Počítáme s tím, že míra zadlužení ještě nějaká větší bude,“ dodává.

Ministryně financí také říká, že chystá úspory v provozu jednotlivých ministerstvech. „Zatím mám určitý plán úspor, ale i když je udělám a budu se hádat o každou miliardu, tak tam nenajdu desítky miliard. To si řekněme zodpovědně,“ konstatuje.