Válka ovlivnila i české teplárny. Ministerstva uvažují o odložení přechodu na plyn, varují před dalšími roky

Ministerstvo životního prostředí i rezort průmyslu a obchodu uvažují o prodloužení takzvané teplárenské výjimky pro menší provozy. Znamenalo by to, že zhruba desítka tepláren by mohla odložit přechod od spalování uhlí. V praxi to většinou znamená nahradit uhlí plynem nebo jinými ekologičtějšími zdroji. Jenže právě plyn je teď kvůli válce na Ukrajině problematickou surovinou. Praha 7:01 23. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Většinu českých tepláren ale výraznější modernizace čeká až v příštích letech | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

„Tady byly kotle, které byly stoprocentně na uhlí, v roce 2014 se zbouraly, vyměnily, postavily se tyhle kotle a ty uměly 40 procent biomasy, takže to my jsme vyzkoušeli, zjistili jsme, že to jde, a postupně jsme se tlačili výš až na těch sto procent. A dneska už se v tom kotli pálí sto procent biomasy,“ uvedl před časem pro Český rozhlas ředitel Teplárny Strakonice Pavel Hřídel.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Tématu tepláren se věnovala Zdeňka Trachtová

Většinu českých tepláren ale výraznější modernizace čeká až v příštích letech. Teplárny s výkonem do 200 megawatt by měly na šetrnější zdroje přejít už do konce roku. Takový byl aspoň plán do začátku války na Ukrajině, kdy bylo plynu dostatek. Podle náměstka ministra průmyslu a obchodu Reného Neděly teď stát zvažuje změnu plánu.

„Zjednodušeně se řeší, jestli by to nestálo za to nikoliv urychlovat ten odchod, ale ještě nějakou chvilku ho pozdržet než se najde buď jiný zdroj plynu, nebo než se podaří využít i biometan, ale taky to potřebuje nějaký čas. Myslím, že nejproblematičtější období budou teď v následujících dvou letech,“ uvedl Neděla.

‚Zima může být problémová‘

„Řešíme možnosti jakým způsobem jednak prodloužit životnost uhlí na některých zdrojích, kde se už letos mělo přecházet na plyn, případně jak zvýšit využití dalších uhelných tepláren tak, aby se omezila spotřeba plynu v příští topné sezóně. Ale každopádně si myslím, že je racionální se připravovat na tuhle zimu, která může být opravdu problémová,“ reaguje na problémy s plynem ředitel Teplárenského sdružení Martin Hájek.

Pokles konkurenceschopnosti i životní úrovně. Evropa nemůže ruský plyn ničím nahradit, tvrdí Putin Číst článek

Finance na přestavbu teplárny čerpají hlavně z Modernizačního fondu. Náměstek Jan Kříž uvedl, že Ministerstvo pro životní prostředí spustí na přelomu května a června novou výzvu - tentokrát zaměřenou zejména na větší teplárny.

„My budeme určitě motivovat k tomu, aby ty infrastruktury byly pokud možno vybaveni infrastrukturou z hlediska napojení na vodík a na nějaké zelenější plyny, což může znamenat alespoň tam přitáhnout nějakou trubku, která bude moct jednou v budoucnu přivádět plynu. Aby to nebylo postavené čistě jenom na tom plynu,“ vysvětluje Kříž.

Cílem modernizačního fondu je přispět k přechodu energetiky na ekologické zdroje, do roku 2030 má nabídnout minimálně 150 miliard korun z prodeje emisních povolenek.