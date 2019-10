Uničov se kamionů nezbaví. Ani po rekonstrukci neprojedou podjezdem, který by je odvedl z centra

Tisíce kamionů ročně z firem v okolí Uničova na Olomoucku projíždí přímo přes město. Důvodem je příliš nízký a úzký podjezd pod železnicí v obci Brníčko, kudy kamiony neprojedou. Železničáři ho teď kvůli stavbě vysokorychlostní trati zbourali a staví nový. Úlevu obyvatelům to ale nepřinese. Ani Uničov a ani Olomoucký kraj, kterému patří silnice, o zvýšení podjezdu neusilovaly. Na podle nich nesmyslné plánování upozornily až soukromé firmy. Uničov (Olomoucko) 13:21 23. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kamion (ilustrační snímek) | Zdroj: Profimedia

„To je ten kritický podjezd o výšce 3,2, to znamená nepřípustný pro kamiony,“ ukazoval reportérce Českého rozhlasu Olomouc přímo v Brníčku nedaleko Uničova majitel firmy Biomac Zdeněk Černý.

Jen pár desítek centimetrů dělí Uničov na Olomoucku od silnic bez tisíců kamionů ročně.

Upozornil na nevyužitou možnost zprovoznit podjezd pod železniční tratí i pro kamiony a ulevit tak Uničovu od nákladní dopravy. Železničáři v těchto dnech místo zbouraného mostu staví dvakrát tak široký.

„Nicméně výška projektu – nevíme proč, na to se ptáme – zůstala tři metry. To znamená, budeme muset veškerou svou kamionovou dopravu z této průmyslové zóny pustit přes město. V našem případě to znamená zhruba 3200 kamionů za rok,“ dodal Černý.

Ani kamiony uničovských strojíren Unex pod železnicí nepodjedou. „Upřímně tomu moc nerozumím. Myslím si, že by finanční nákladnost prohloubení nebyla až taková. Myslím si, že by to bylo přínosnější pro lidi žijící v Uničově,“ řekl zástupce firmy Lubomír Blažek.

Nejméně rok čekání

Silnice patří Olomouckému kraji. Podle starosty Uničova Radka Vincoura (ODS) nebyla možnost místo pro kamiony upravit hned. „Sjednotit tyto dvě stavby do jedné by bylo asi těžké, když probíhá stavba mostu zároveň s komunikací,“ myslí si Vincour.

Náměstek hejtmana Jan Zahradníček (ANO) ale připouští, že pokud by Uničov upozornil na problematické místo dříve, kraj by pravděpodobně s úpravou vozovky počítal. „Mohl být projekt připraven a třeba alespoň část komunikace se s výstavbou koridoru – protože je to tam zavřené – se dala využít,“ popsal Zahradníček.

Po upozornění firem a města tak alespoň Správa železniční dopravní cesty zahloubila základy mostu tak, aby bylo možné v budoucnu vozovku snížit. Podle mluvčí správy Nely Friebové by tak časem výška mostu mohla dosáhnout téměř pěti metrů. To pro kamiony stačí.

Podle Zahradníčka teď kraj bude s Uničovem jednat. „Příprava projektové dokumentace na úpravu komunikace bude potřebovat minimálně rok, než získáme projekt a pak budeme řešit, z čeho to zafinancovat, což by neměl být takový problém,“ dodal náměstek.