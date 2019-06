Voliči ČSSD na protivládních demonstracích. ,Vadí nám Babiš,‘ vzkazují straně

Praha v neděli zažila největší protivládní demonstraci od roku 1989. Ačkoli nejčastěji na Letné zaznívala kritika premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO), našli se i protestující s transparenty kritizující ČSSD, která je s ANO ve vládě. „Sociální demokracie je podle mě v tuto chvíli dost nestabilní,“ říká jeden z voličů v pořadu Zaostřeno Českého rozhlasu Plus. Praha 16:09 25. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pohled na transparenty demonstrantů | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dvaatřicetiletý Aleš Hess je člen sociální demokracie. O politiku se zajímá, kandidoval v komunálních volbách a ve volbách volí ČSSD. Přesto ale tuto neděli přijel do Prahy na největší porevoluční protivládní demonstraci. A byl už na mnoha předchozích, v Plzni je totiž pomáhá spoluorganizovat.

„Demonstrace v Plzni probíhají delší dobu, ještě před vznikem vlády. Jsou to nadstranické demonstrace a já tam chodím jako občan. Jsou proti konkrétním událostem či osobám. V tuto chvíli proti premiéru Andreji Babišovi a ministryni spravedlnosti, nikoliv proti vládě jako celku,“ vysvětluje po telefonu. Na demonstraci jsme se totiž ve čtvrtmilionovém davu potkat nezvládli.

Voličů sociální demokracie bylo v neděli na Letné víc, ovšem nejen ti současní jako Aleš Hess, ale i voliči bývalí.

„Já jsem byl voličem sociální demokracie až do těch posledních sněmovních voleb, tam už jsem je nevolil,“ říká Lukáš Vonostránský, původem z Dobrušky, který přišel na letenskou demonstraci s rodinou. A proč přestal ČSSD volit?

„Vedly mě k tomu první průzkumy preferencí a to, jak se spolustraníci zachovali k úspěšnému premiérovi Bohuslavu Sobotkovi. To pak vyústilo v to, že tam je Hamáček, že tam byl Zimola. Postupně se dostali k moci lidé, kteří se tehdy pokoušeli o puč proti Sobotkovi, byť Zimola tam teď už zase není. Sociální demokracie je podle mě v tuto chvíli dost nestabilní, promíchávají se v ní různé proudy, v tuto chvíli dělá – dovolím si říct bezpáteřní politiku,“ vysvětluje mladý muž.

‚Nejvyšší čas‘

A bývalým voličem ČSSD byl na letenské demonstraci i Jan Mrkvica, který do Prahy přijel se synem z Trutnova.

„Býval jsem i členem, ale to už je dávno. Odešel jsem, když se předsedou stal Miloš Zeman,“ říká starší muž. A vysvětluje, proč se účastní demonstrace. „Protože je už nejvyšší čas s tím něco udělat. Lidi jako je Zeman a Babiš a jejich slouhové jsou velké neštěstí pro tuhle republiku a naše děti.“

Problém s Andrejem Babišem a současnou vládou mají ale i další. Při přípravě reportáže se ozval třeba Dalibor Durčák. Mladý muž, který pochází z Havířova, ale už několik let pracuje v Praze. Na demonstraci nešel, protože jak sám říká, nejsou mu sympatičtí lidé, kteří ji organizují, ani ti, kteří vystupují na pódiu. Ale Andrej Babiš vadí i jemu.

„Já jsem byl a v téhle chvíli pořád ještě jsem voličem ČSSD. Chápu oba argumenty, pro vládu i proti, ale částí si přeju, aby ČSSD nebyla ve vládě s Andrejem Babišem. Je to především věc jeho osoby a jeho hnutí,“ vyprávěl v sobotu odpoledne na kraji Prahy, kde jsme se potkali. „Já si ani neumím představit, že bych volil jinou stranu, ale jestli mi něco na ČSSD teď vadí, tak je to Andrej Babiš, jeho způsob řízení, nemyslím si, že to je dobře,“ dodává a i on mluví o tom, že má ve svém okolí, kteří ČSSD volit přestali.

Sami představitelé ČSSD nemají v podpoře vlády jasno. Strana sice v pátek na předsednictvu rozhodla, že opoziční pokus o shození vlády nepodpoří, ale veřejně se jen málo politiků ČSSD jasně staví za vládní účast. Většinou zmiňují pochyby a odkazují se na vnitrostranické referendum, které účast ve vládě před rokem schválilo.

Sebrat síly

A co by se muselo stát, aby bývalí voliči, se kterými jsme mluvili, volili ČSSD znovu?

„Myslím si, že už jsou tak daleko, že už bych se nikdy nevrátil k tomu ji volit,“ krčí rameny Jan Mrkvica z Trutnova.

To Lukáš Vonstránský je k sociálním demokratům přece jen smířlivější. „Museli by vyřešit stranické proudy, najít silnou osobnost do čela. O Sobotkovi se to sice neříkalo, ale mám pocit, že dělal slušnou politiku. A druhá věc – myslím, že by se měli jasně vyjádřit vůči Miloši Zemanovi. Když je tam půlka těch a půlka těch, tak to je podle mě špatně, s tím se musí umět vyrovnat,“ vypočítává na letenském slunci.

Sociální demokraté potřebují sebrat síly hlavně pro přípravu krajských voleb v roce 2020. Právě kraje totiž jsou víc než deset let mocenskou základnou strany. Jenže uvnitř ČSSD dochází síla. A někteří přestávají věřit, že se v ČSSD najde dostatek energie pro nový start, jako třeba plzeňský poslanec Václav Votava.

„Jsem ve straně 22 let. Prošel jsem špatné i dobré časy a zůstanu v ČSSD. Nevím, proč bych odcházel. Ale bohužel, energie se vytratila a přiznám se, že nevidím světýlko na konci tunelu,“ říká.

Pardubický hejtman Martin Netolický už prohlásil, že pro volby vytvoří koalici s ostatními, aby měl šanci vyhrát. Podobnou taktiku zřejmě použijí i další kraje.