Výběr z médií: ukrajinské obilí na české železnici, nedostatek policistů a dědická řízení ve skluzu

V českém tisku se v pondělí dočtete, že ukrajinské obilí se nyní dopravuje na Západ i přes Česko, píše deník E15. V některých krajích schází podle Mf Dnes policisté. A dědická řízení jsou ve skluzu, informují Lidové noviny. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:16 16. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinské obilí nyní vozí na Západ i vlaky přes Česko (ilustrační foto) | Foto: Martin Veselý/MAFRA | Zdroj: Profimedia

E15

Přes přístavy v Černém moři posílala Ukrajina do zahraničí 60 procent produkce obilí, ty teď ale nefungují. Strategická surovina se proto nyní dopravuje na Západ novou cestou - vlakem. Upozorňuje na to pondělní deník E15 a dodává, že jednou z hlavních tras je Česko. Zvýšený nákladní provoz potvrdila deníku Správa železnic.

Černé moře nahradila cesta přes Rumunsko. Ukrajina zatím do přístavu Constanca vyvezla 80 tisíc tun obilí Číst článek

Deník N

Chybí lektoři češtiny pro Ukrajince. Prosadit se na trhu bez znalosti jazyka je přitom pro uprchlíky těžké. Píše o tom Deník N. Učitelů češtiny je spousta, jenže ji vyučují jako první jazyk. Výuka pro cizince má ale úplně odlišné nároky.

Mf Dnes

V některých krajích schází až patnáct procent potřebného počtu policistů. V pondělní Mf Dnes se dočtete, že se kvůli tomu musejí slučovat některé služebny. Krok ale kritizuje část starostů. Změny podle nich povedou ke zhoršení bezpečnostní situace.

Lidové noviny

Dědická řízení jsou ve skluzu. Notáři jsou totiž zahlceni prací. Podle Lidových novin se teď v Česku na vyřizování pozůstalostí čeká i přes půl roku. Na vině jsou pandemie i válka na Ukrajině.

Deník

Neposílat krávy na průmyslová jatka, ale porazit je rovnou na pastvě. To by chtěli někteří čeští zemědělci. Deník píše v pondělí o tom, že se proto snaží prosadit změnu zákona, která by jim to umožnila. Porážka přímo na pastvě je totiž pro zvíře méně stresující - vyhne se nahánění do klecí a dlouhému převozu.

Hospodářské noviny

Cementárna v Prachovicích na Chrudimsku se snaží navýšit limity pro těžbu vápence i množství vypouštěného organického uhlíku. Místní jsou ale proti, píše se v pondělních Hospodářských novinách. Tamní úřady řeší tuto žádost už podruhé - loni totiž společnost ustoupila tlaku odpůrců.