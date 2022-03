Kajínek, aktivní podnikatel i šéf lánských lesů. Zemanovy milosti, které vyvolaly silnou kritiku

Prezident Miloš Zeman za dobu působení v úřadu udělil celkem 21 milostí odsouzeným lidem. Před volbami v roce 2013 uvedl, že v případě vykonávání funkce nebude udělovat milosti s výjimkou striktně omezeného okruhu humanitárních případů. Server iROZHLAS.cz přináší ohlédnutí za třemi případy, kdy Zemanovo omilostnění vyvolalo značný ohlas - vraha Jiřího Kajínka, podnikatele Pavla Podroužka a správce Lesní správy Lány Miloše Baláka. Praha 7:25 30. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Kajínek po propuštění z rýnovické věznice | Foto: Šárka Škapiková | Zdroj: Český rozhlas

Kromě výše uvedených osob udělil Zeman prezidentskou milost jedenácti lidem se závažnými onemocněními, převážně onkologickými. Zbylých devět kritéria výjimky (určená Milošem Zemanem) pro udělení nesplňovaly.

Propuštěný vrah

V roce 2017, v posledním roce Zemanova prvního funkčního období zvedlo velkou pozornost médií i veřejnosti propuštění usvědčeného dvojnásobného vraha Jiřího Kajínka. Zeman nad Kajínkovou vinou vyjadřoval pochybnosti dlouhodobě. Podle něj o ní existovaly vážné pochybnosti, k nimž přihlédl.

„Někteří lidé se domnívají, že to dělám kvůli tomu, abych zakryl vládní krizi. Proč bych ji zakrýval, já ji naopak odkrývám kritikou některých činů jejích aktérů,“ uvedl v pořadu Týden s prezidentem Zeman. Kontroverzní Zemanův krok tehdejší političtí představitelé vnímali rozporuplně. Bývalý premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) prohlásil, že v případě Kajínkova propuštění by vážně uvažoval o kontrasignaci milosti.

Nemocný podnikatel

V září 2021, den před první hospitalizací v pražské Ústřední vojenské nemocnici, omilostnil Zeman trestně stíhaného podnikatele Pavla Podroužka. Podroužek byl podle oficiálního vyjádření Hradu těžce nemocný, v době udělení milosti už téměř tři roky. Jak ale zjistil server iROZHLAS.cz a Radiožurnál, od roku 2019 se podnikatel dostal do vedení šesti firem.

Jednu ze společností, českou pobočku EPI Private bank dokonce nechal zapsat do obchodního rejstříku deset dní poté, co mu prezident udělil abolici, tedy odpuštění trestního stíhání. Mateřská firma je zapsána na Dominikánské republice, do tohoto daňového ráje měl tehdy již údajně nemocný podnikatel v roce 2019 odcestovat.

Podroužek čelil trestnímu stíhání za krácení daní, a to se škodou téměř 9,7 milionu korun. Kromě této abolice, tedy odpuštění trestního stíhání, Zeman Podroužkovi prominul také podmínku za řízení v opilosti. Podroužek jel podle znalce v září 2018 s nejméně 1,42 promile alkoholu v krvi.

Zakázka v Lánech

V úterý 29. března oznámil Hrad zatím poslední, v součtu jedenadvacátou, prezidentskou milost. Ta zruší rozsudek šéfovi veřejné instituce Lesní správa Lány Miloši Balákovi, kterého Krajský soud v Praze poslal nepodmíněně na tři roky do vězení za ovlivňování zakázky v hodnotě téměř 200 milionů korun. Pravomocný rozsudek také zakázal po dobu čtyř let vykonávat činnost a uložil Balákovi pokutu ve výši 1,8 milionu korun

Podle Zemana nebyla zřejmě pro odsouzení Miloše Baláka rozhodná povaha činu, ale to, kde pracuje. Balák je podřízeným prezidentova kancléře Vratislava Mynáře, veřejná organizace Lesní správa Lány spadá pod Kancelář prezidenta republiky. Ten dosud odmítal Baláka zbavit funkce, svůj postup zdůvodňoval presumpcí neviny.