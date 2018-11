Trump stojí za saúdskoarabským princem v kauze vraždy Chášukdžího, Turecko to odmítá

Turecko se ohrazuje proti posledním výrokům prezidenta USA Donalda Trumpa ke kauze zavražděného novináře Džamála Chášukdžího. Americký prezident nejdřív ujistil, že Washington zůstane partnerem Rijádu, i kdyby se ukázalo, že za vraždou novináře byl sám saúdský korunní princ. Později popřel i další informace o spojení saúdského vedení s vraždou. Washington 16:41 23. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump | Foto: Joshua Roberts | Zdroj: Reuters

Americký prezident své zatím poslední prohlášení ke kauze vydal v golfovém resortu Mar-a-Lago. Reagoval na informace Washingtonu Post, podle kterého CIA předpokládá, že za vraždou Džamála Chášukdžího je princ Muhammad bin Salmán. Donald Trump zdůraznil, že je to předpoklad, nikoli závěr vyšetřování.

„Ne, oni k tomu nedošli. Mají pocit, že to tak je. Já tu zprávu mám. Ještě nikdo to neuzavřel a nevím, jestli někdo někdy bude schopen dojít k závěru, že to udělal korunní princ. Tak, či onak on sám i jeho otec to vehementně popírají. A CIA říká, že to tak mohlo být, ale také nemuselo,“ řekl Trump.

CIA má důkazy

Turci se opírají o nahrávku telefonátu mezi princem Muhammadem bin Salmánem a jeho bratrem a současně velvyslancem ve Spojených státech Chálidem bin Salmánem. Korunní princ na záznamu prý dává jasné instrukce k umlčení novináře Chášukdžího, a to co nejdříve. Celý záznam rozhovoru má údajně CIA, informoval deník Hürriyet.

Saúdská Arábie musí čelit novým sankcím od evropských států. Dánsko a Finsko se připojily k Německu a zastavily vývoz zbraní na inkriminované uzemí. Francie, která zbrojní emgargo zatím odmítla, však včera zakázala vstup na své území 18 saúdským občanům spojovaných s vyšetřovanou vraždou. Na tomto seznamu nefiguruje saúdskoarabský korunní princ.

Zákaz vstupu do Schengenu

Podle francouzského ministerstva zahraničí stejné opatření už dřív přijalo i Německo, Paříž ho koordinovala s ostatními členskými státy Evropské unie a dotyční se nepodívají ani do Česka. „Těmto osobám je zakázán vstup nejen do Francie, ale do celého Schengenského prostoru,“ potvrdil Michal Bucháček z českého ministerstva zahraničí.

Česká republika vraždu odsuzuje, ohledně případných sankcí chce počkat až na výsledky vyšetřování a prosazuje celoevropská opatření, nikoli jednostranné kroky. Zmíněných 18 Saúdů má zákaz vstupu i do Británie. Stejné opatření zavedly i Spojené státy - s tím rozdílem, že platí pro 17 lidí.

I přes požadavky některých amerických senátorů na tvrdší sankce, prezident Trump odmítl, že by podobně jako Německo zakázal vývoz zbraní. Opakovaně ujistil, že miliardy dolarů ze zbrojních kontraktů a s nimi spojená pracovní místa Američanů jsou pro něj důležitější, než zavražděný novinář, který ani nebyl americkým občanem.