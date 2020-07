99 dní do prezidentských voleb v USA: Je možné, že Trump svou případnou prohru neuzná

Za 99 dní, tedy 4. listopadu ráno, už bychom měli znát jméno příštího amerického prezidenta. Ale jisté to není, a to z několika důvodů. Jednak je letos i kvůli pandemii mnohem vyšší pravděpodobnost, že výsledky budou spočítané a jisté až několik dní po volební noci. A kromě toho se Američané připravují i na to, že pokud současný prezident pozici v Bílém domě neobhájí, nemusí svou porážku uznat. Washington 9:33 27. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump v Oválné pracovně Bílého domu | Foto: Jonathan Ernst | Zdroj: Reuters

Na přímou otázku, jestli výsledky voleb uzná, Donald Trump před týdnem v rozhovoru pro televizi Fox News odmítl odpovědět – prý se uvidí. Kromě toho prezident už dlouhé měsíce opakuje, že během pandemie populární korespondenční hlasování považuje automaticky za zmanipulované, byť faktické důkazy chybějí. To je kombinace, kterou má část Američanů za velmi nebezpečnou.

„Myslím, že nikdo nemůže tohoto prezidenta vinit, že by se nějak omezoval, pokud jde o vyvolávání chaosu a traumatizování země. Podívejte, jak se chovají jím vyslané jednotky v Portlandu. Není jediný důvod pochybovat, že i kdyby prohrál, tak udělá všechno, aby se pokusil udržet u moci,” řekla pro Český rozhlas Kim Wehleová, profesorka práva na Baltimorské univerzitě a autorka nově vydané knihy Co potřebujete vědět o hlasování a proč.

Možnost, že by Donald Trump případný nepříznivý výsledek voleb skutečně neuznal, považuje Wehleová za velmi reálnou a připravuje se i na nejčernější možný vývoj.

„Následovat mohou občanské nepokoje a pak by přišla na řadu otázka, jestli by se pořádkové síly postavily za zvoleného, nebo úřadujícího prezidenta. Myslím, že to může vyústit i v občanskou válku, v autoritářství a konec demokracie v Americe,” vysvětluje možný scénář Wehleová. Podle ní by konec demokracie v USA měl následky i pro zbytek světa.

Živnou půdou pro tuto extrémní variantu by bylo těsné vítězství Trumpova soupeře, tedy zřejmě Joea Bidena, což rozhodně není nemožný scénář. Ale i kdyby na tuto možnost nedošlo, tak pokud jeden z kandidátů nezvítězí s jasnou převahou, může být čekání na konečný výsledek hodně dlouhé.

Očekává se, že kvůli pandemii využije hodně lidí možnost hlasovat poštou. To umožňuje většina států včetně těch, kde se bude rozhodovat. Ovšem objem hlasů zaslaných poštou může být letos mnohonásobně vyšší než obvykle, navíc pošta je ve finančních potížích, a to všechno může sčítání velmi protáhnout.

Podle Wehleové výsledek nebudeme znát 3. listopadu, tedy hned během volební noci, a je důležité, aby to lidé věděli a nebyli tím znepokojení.

„Viděli jsme, že v primárkách trvalo sčítání korespondenčních hlasů a vyhlášení vítěze někdy i několik týdnů. V roce 2000 jsme taky čekali na výrok Nejvyššího soudu, země to přežila, a to je mnohem důležitější než mít uspěchanou odpověď na to, kdo bude prezident, a pominout při tom hlasy odevzdané poštou,” řekla profesorka Wehleová.

Kromě toho se Spojené státy potýkají s řadou dalších problémů – některé skupiny obyvatel mají výrazně složitější přístup k hlasování, volební infrastruktura je podfinancovaná, a to se týká i zajištění bezpečnosti voleb. Několik návrhů zákonů na lepší zabezpečení voleb zablokoval republikány ovládaný Senát.