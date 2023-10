Situace v Gaze je velmi náročná. Dochází léky, zdravotnický materiál, voda i palivo, říká lékařka

Pásmo Gazy se ocitlo v obležení izraelské armády. Do enklávy neproudí elektřina ani potraviny. Izraelská letadla bombardovala Gazu celou noc. Egypt pracuje na humanitárním koridoru. Washington vyzývá Izrael k minimalizaci civilních obětí. Poslechněte si ucelený přehled dění v rámci Ranního Plusu. V Gaze působí také Lékaři bez hranic. Hostem Ranního Plusu byla ředitelka jejich české kanceláře Silva Horáková. Rozhovor Praha 18:04 11. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Příbuzná u těl obětí izraelského bombardování Gazy | Foto: Mohammed Salem | Zdroj: Reuters

Máte informace, jak nemocnice v Gaze zvládají nápor zraněných?

Je to samozřejmě velice náročné. Už teď slyšíme od kolegů, že dochází léky a zdravotnický materiál, že jsou problémy s dodávkami vody a elektřiny. Dochází i paliva, která jsou využívána do generátoru, takže situace rozhodně není jednoduchá a mnoho nemocnic je v podstatě na svých maximech.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Na místě dochází léky a nemocnicím hrozí kolaps, popisuje ředitelka jejich české kanceláře Lékařů bez hranic Silva Horáková

Jak situaci ovlivní totální blokáda, kterou Izrael ohlásil v reakci na útoky Hamásu?

Samozřejmě může to být zase ještě o kus horší, protože nebude možné dostávat dodávky léků a jídla dovnitř. Takže samozřejmě negativně.

Náš zpravodaj nám nicméně řekl, že Egypt chystá humanitární koridor do Gazy. Byla by to cesta, jak dál na místo dopravovat léky a potřebný zdravotnický materiál?

To asi nemůžu komentovat. O tom nemám informace od svých kolegů, ale každý bezpečný koridor by byl řešením.

Ale lékaři působící v Gaze v tuto chvíli nemají jistotu, jestli léků a zdravotnického materiálu v příštích dnech, kdy bude pokračovat izraelská operace, bude dost?

Nemají. A když bych měla uvést specifický příklad, máme chirurgický tým v nemocnici Al-Awda, tam jsme také navyšovali kapacitu lůžek na maximum. Dovezli jsme tam zásoby léků na dva měsíce a během posledních tří dní jsme spotřebovali léky původně určené na tři týdny. Takže ano, spotřeba je veliká. A jaká bude dál budoucnost, je nejasné.

Nejrychleji dochází léky

Co dochází ze všeho nejrychleji?

Asi léky, co jsem už řekla, pokud bych se na to měla dívat z pohledu lékařského. Ale je pravda i to, co jsem zmiňovala. Také s elektřinou je velký problém a jeden z kolegů, který je přímo v Gaze, zmiňoval, že pokud situace bude pokračovat tak, jak je teď, tak se obává i kolapsu nemocnic.

Může nemocnice fungovat nějak improvizovaně i bez elektrického proudu?

Využívají generátory, ale na generátory potřebujete právě palivo.

S jakými zraněními se teď vaši kolegové setkávají nejčastěji?

Pokud bych zase měla použít příklad zmiňované nemocnice v Al-Awda, kde jsme v pondělí ošetřili více než 50 pacientů a pacientek, tak všichni bez výjimky měli střelné rány nebo poranění od šrapnelů, především na horních a dolních končetinách.

Hamás držel Palestince v područí, vůči Izraeli zvolil radikální cestu, upozorňuje odborník na terorismus Číst článek

Byli to většinou civilisté, nebo lidé spojení s teroristickým hnutím Hamás?

Co vím od kolegů, tak by se mělo jednat především o civilisty.

Jak nebezpečná je situace pro vás jako pro zdravotníky v Gaze?

Moji kolegové jsou ve stejné situaci jako ostatní obyvatelé v Gaze. To znamená, že i oni útočiště nachází v obydlených oblastech. Není a nebyla možnost žádné evakuace, takže se nachází tam, kde se nachází ostatní, a jsou také vystaveni riziku ostřelování.

Takže když jako Lékaři bez hranic vyzýváte všechny strany konfliktu, aby respektovaly vaši nedotknutelnost, to znamená i nedotknutelnost zdravotnických zařízení a zdravotnických vozidel, tak to se neděje?

Samozřejmě na to apelujeme. Apelujeme na obě strany, aby respektovaly zdravotnické infrastruktury. Ale bohužel v sobotu, jak jsme již informovali, zasáhly izraelské síly dvě nemocnice, které aktivně podporujeme v pásmu Gazy a při těchto útocích zemřela zdravotní sestra a řidič sanitky.

Z úterních čerstvých informací, co jsem dostala od mise, víme o nejméně čtyřech sanitkách, které byly zničeny při útocích. V pondělí jsme ve městě Gaza otevřeli kliniku Lékařů bez hranic, ale po pár hodinách jsme ji museli opět zavřít, protože byla poškozená nedalekým výbuchem. Takže zatím je ta situace opravdu v tomto obtížná.