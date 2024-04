Místo dvanácti strojů jeden. Ukrajina zřejmě vyvíjí námořní dron, útoky by mohly být účinnější

Ukrajinští dronoví operátoři možná už brzy získají novou zbraň. Země se podle časopisu Forbes snaží vyvinout svůj vlastní námořní dron, který by byl schopný potápět ruské vojenské lodě, případně ničit či významně narušovat mosty, jako je ten Kerčský, který spojuje okupovaný Krym s pevninským Ruskem. Že se Ukrajina pokouší o vývoj vlastního námořního dronu mohou naznačovat trosky, které nalezly rumunské úřady minulý týden v Černém moři. Kyjev 13:12 10. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Snímek zachycující zničení hlídkové lodě Sergej Kotov ukrajinským námořním dronem | Zdroj: Profimedia

Ukrajincům se dosud podařilo zasáhnout a pravděpodobně potopit za pomocí námořních dronů tři ruské válečné lodě z Černomořské flotily. Naposledy takto zneškodnili v březnu hlídkovou loď Sergej Kotov, která se nacházela blízko přístavního města Feodosija na jihovýchodě poloostrova Krym.

Zásah, potopená. Ukrajincům se už podařilo zlikvidovat třetinu ruské Černomořské flotily Číst článek

Malé bezposádkové lodě napěchované výbušninami a řízené na dálku skrze satelit jsou jednou z hlavních zbraní, které má Ukrajina k dispozici k účinnému cílení na ruské lodě v černomořských přístavech, píše časopis Forbes.

Pokud mají ale ukrajinská hladinová plavidla bez posádky (známá pod anglickou zkratkou UVS) nějakou nevýhodu, je to skutečnost, že jejich hlavice jsou většinou moc malé a nedovedou jedinou trefou loď potopit. Místo toho musí robotické čluny útočit ve skupinách a jejich operátoři doufají, že se jim podaří uskutečnit vícero zásahů.

Ukrajinci se patrně snaží vytvořit plavidlo s větší standardní hlavicí z vyřazené protilodní střely Styx, která má hmotnost okolo půl tuny. S takovou palebnou silou by bylo možné jedním zásahem potopit válečné lodě ruské flotily nebo poškodit důležitou infrastrukturu jakou například Kerčský most.

První informace o pravděpodobné existenci námořních dronů ukrajinské výroby vyšly na povrch minulý týden, kdy rumunské úřady objevily v Černém moři poblíž města Tuzla převrácený nafukovací člun s pevným trupem. Plavidlo bylo vybaveno rádiovou rušičkou a výbušným zařízením, pravděpodobně USV hlavicí.

Typ plavidla a použitý materiál vedou k domněnce, že námořní dron je právě ukrajinské výroby, píše Forbec. Pokud by ho Ukrajina opravdu zařadila do svého arzenálu, znamenalo by to citelné zvýšení palebné síly a změnu taktiky. Oproti deseti či dvanácti dronům, které nyní musejí používat k efektivnímu útoku, by stačil jen jeden stroj.