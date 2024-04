ONLINE: Kyjev mobilizuje dalších až 500 tisíc lidí. Zelenskyj snížil věk pro povolání do armády na 25 let

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podepsal zákon snižující věkovou hranici pro mobilizaci do války s Ruskem z 27 na 25 let. Oznámila to v úterý média s odvoláním na web ukrajinského parlamentu. Ten připomněl, že zákon čekal na prezidentův podpis deset měsíců.

