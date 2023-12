ONLINE: Je zřejmé, že to chystali na mne, řekl generál Zalužnyj o nálezu odposlouchávacího zařízení

Odposlouchávací zařízení, které bylo v neděli nalezeno v prostorách, jež měl v pondělí použít náčelník ukrajinského generálního štábu Valerij Zalužnyj, bylo podle názoru jeho samotného nastraženo proti němu. Zalužnyj incident v rozhovoru s novináři vyhodnotil jako součást ukrajinské války s Ruskem s tím, že až vyšetřování odhalí přesné detaily Kyjev 13:10 18. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf ukrajinského generálního štábu Valerij Zalužnyj | Foto: Viacheslav Ratynskyi | Zdroj: Reuters

„Je to místnost, kterou jsem měl dnes používat. A v ní včera (v neděli) během kontroly našli (odposlech),“ řekl Zalužnyj k incidentu s odposlechem a podle RBK-Ukrajina dodal, že odposlouchávací zařízení byla odhalena také na dalších místech.

Moskva nemá podle Putina důvod bojovat proti NATO. ‚Západ do něj Finsko zatáhl,‘ myslí si Číst článek

O nálezu informovala ukrajinská média v neděli a zprávy následně potvrdila tajná služba SBU s upřesněním, že zařízení nebylo přímo v pracovně ukrajinského velitele, ale v místnosti, kterou mohl využít v budoucnu. „Mám několik míst, kde pracuji. A v jednom z nich se to stalo. Už jsem tam dlouho nebyl. Ale zkontrolovali jsme to a našli,“ vysvětlil Zalužnyj. „Ta místnost se používala dříve, ale přestávka byla dost výrazná. Proto je zřejmé, že to chystali na mne,“ dodal.

Ukrajinská SBU v neděli uvedla, že zařízení nebylo funkční, nebylo aktivované a nenašly se ani žádné systémy na sběr dat nebo jejich vysílání. Podle médií byla technika vyrobena z takových částí, že nelze identifikovat jejich původ. Policie a armáda zahájily vyšetřování případu.

BBC v této souvislosti připomněla, že v listopadu byl při výbuchu poblíž Kyjeva zabit asistent Zalužného Hennadij Častjakov. V rukou mu explodoval granát, který byl součástí dárku k jeho narozeninám.

V posledních měsících řada pozorovatelů a novinářských zdrojů informovala o vážném konfliktu mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a Zalužným. Představitelé ukrajinské vlády popírají, že by takový konflikt existoval.

Zelenskyj v tísni. Problém je klesající popularita a politické tlaky před druhou zimou války na Ukrajině Číst článek

Zalužnyj se nyní podle RBK-Ukrajina před novináři odmítl vyjádřit ke zprávám, že Ukrajina chystá příští rok novou protiofenzívu, na což už shromažďuje vojáky, zbraně a munici. „Je válka a nemohu vám říkat, co plánuji, co máme udělat. Jinak to bude show, a ne válka, a zaplatíme za to lidskými životy. O tom nelze v žádném případě mluvit,“ řekl.

Chybí náboje i lidé

Ukrajinští vojáci a velitelé si podle médií stěžují na nedostatek nábojů, což ukrajinskému dělostřelectvu brání účinně odpovídat na ruskou palbu, a také na nedostatek nově zmobilizovaných vojáků, kteří by mohli vystřídat unavené síly na frontě.

Zalužnyj se podle listu vyslovil pro návrat „dřívějšího rámce“ povolávání vojáků.

Generál svá slova neupřesnil, ale z kontextu vyplynulo, že hovoří o systému, který fungoval předtím, než prezident Zelenskyj v rámci tažení proti korupci nařídil odvolat všechny velitele mobilizačních center.

„Byli to profesionálové, věděli, co dělat, a teď chybějí,“ řekl na adresu odvolaných Zalužnyj. „Teď je to problém těch chlapců, kteří bojují v první linii. Někdo by je měl vystřídat, někdo by jim měl pomoci,“ zdůraznil a dodal, že bohužel někdy vojáci na frontě zůstávají odkázáni sami na sebe, což pokládá za naprosto nesprávné.