Na Slovensku zbyly dva možné scénáře vládnutí. Rozpolcený Pellegrini si vybírá lepší z nabídek

Slovensku povládne buď očekávaný kabinet Smeru, Hlasu a radikálů z SNS, anebo čtyřkoaliční „mišmaš" Progresivního Slovenska, Hlasu, křesťanskodemokratického KDH a liberálně pravicové SaS. Z obou scénářů vyplývá, že klíčovou roli má Hlas Petera Pellegriniho, potřebný pro obě strany. „Budeme tvrdí," říká sebevědomě o vyjednávání Pellegrini, který přebírá nabídky. Která dvojice si nakonec ve vládě podá ruku? Analýza Bratislava 6:25 6. října 2023

Zatímco v Česku se od roku 1989 stalo pouze jednou, že by se vítěz sněmovních voleb nestal premiérem, na Slovensku to letos může klidně být už počtvrté. I když vyhrál, dvakrát byl obejit Vladimír Mečiar, podobnou zkušenost má z roku 2010 také Robert Fico. I letos je tato varianta na stole.

Současné vyjednávání je totiž zatím plné neznámých. Klíčová postava celé povolební matematiky Peter Pellegrini se totiž za určitých okolností může stát ze třetího místa předsedou vlády nebo může dostat silnou podporu pro březnové prezidentské volby, případně může vzít zavděk postem předsedy parlamentu. Anebo pokud vše překombinuje, hrozí mu rozpad strany a nebude mít nic.

Scénář 1: Smer, Hlas, SNS

Na první pohled přitom volby skončily celkem jasně. Preferovaná varianta Roberta Fica i šéfa SNS Andreje Danka, tedy koalice Smeru, Hlasu a SNS, má v parlamentu pohodlnou většinu 79 hlasů ze 150. Vypadalo to na umetenou cestu pro Ficův čtvrtý premiérský mandát.

I proto jej dle zvyklostí v pondělí prezidentka Zuzana Čaputová pověřila sestavením vlády. Má na to dva týdny, pak by případně musel pověření odevzdat zpět.

Již teď je ale jasné, že o snadný úkol nepůjde. První překážkou se ukázala být sestava, která se do parlamentu dostala v dresu proruské SNS. Jediným členem strany z deseti poslanců je předseda Danko, zbylý „pytel blech“ tvoří jednotlivé obskurní osobnosti z dezinformačního světa, bývalí kandidáti Kotlebovy neofašistické ĽSNS a tak dále. Zkrátka žádná spolehlivá sestava.

Za klíčovou postavu klubu bude dost možná platit Tomáš Taraba, který považuje spojenectví Smeru, Hlasu a SNS za „logickou trojkoalici“. Za společný úkol takové vlády vidí „vyslání signálu Bruselu, že se bude hrdě stavět za své vlastní priority“.

Před volbami se Ficovi přitom rýsovala daleko příjemnější pozice, do parlamentu se ale nedostala neofašistická Republika ani pragmatičtí populisté ze Sme rodiny, takže Smeru zbyly jen dva reální partneři – Hlas a SNS.

Progresivci, Matovičovo OĽaNO a liberální SaS jej jasně vylučují. KDH zatím také, změnit by to mohla celostátní rada této strany příští víkend, zatím tomu ale vyjádření čelných politiků KDH nenasvědčují.

Mocný Pellegrini

Stále více je tak jasné, že volební výsledek udělal potenciálně velmi mocného muže z Petera Pellegriniho, jehož Hlas se od svého vzniku v roce 2020, kdy se odštěpil od Smeru, snaží působit jako smířlivá „premiérská“ strana.

A tuto hru hraje dál i poté, co se od začátku roku začal v preferencích propadat a z prvních míst v průzkumech klesl až na třetí místo ve volbách.

Pellegrini si od sobotní volební noci svou roli užívá, působí sebevědomě a hraje vysokou hru, jejímž cílem je premiérský post. „Bez nás nemůže vzniknout žádná vládní koalice. Jsme suverénní strana, která nebude žádnou ‚podržtaškou‘ Smeru. Buď to půjde podle našich představ, anebo taková vláda nevznikne,“ vzkázal po jednání s prezidentkou na dálku Ficovi.

Reagoval tak i na vyjádření europoslankyně Smeru Moniky Beňové, která během volební noci výsměšně naznačila, že vládní spojenectví Smeru a Hlasu je prakticky hotovou věcí.

„Její chování považuji za urážlivé. Možná že po prohýřené noci měla v hlavě něco víc než myšlenky, ale takhle arogantně by se neměla chovat ke svému potenciálnímu koaličnímu partnerovi,“ reagoval Pellegrini. Asertivně také vzkázal, že osud Smeru, zda bude ve vládě, či v opozici, dnes závisí na Hlasu.

Po volbách se navíc setkal nejprve s Michalem Šimečkou, a ne vítězným Ficem. S lídrem progresivců se na neformální schůzce oťukávali, zda mezi nimi může fungovat koaliční chemie. „Bylo to velmi konstruktivní jednání, ne žádné silově-mocenské,“ informoval Pellegrini.

Šéf Hlasu se totiž do koalice s Ficem a Dankem nežene i proto, že má s oběma velmi špatné osobní vztahy. Ostatně i to se skrývá za jeho často opakovanou větou, že by v příští vládě neměli sedět dva bývalí premiéři. „Je to logické, nedělalo by to dobrotu.“ V uplynulých měsících dokonce Fica označil za politika minulosti.

Křídla v Hlasu

Fico je nyní v pozici, kdy musí Pellegrinimu dát důstojnou nabídku, která přebije tu od Šimečkova Progresivního Slovenska. Postu předsedy vlády se jistě vzdát nemíní, post předsedy parlamentu zase může být málo. Ve hře je proto Pellegriniho kandidatura na prezidenta s podporou Smeru i Hlasu.

Robert Fico a Peter Pellegrini ještě v časech společného působení ve Smeru | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Na jednání tento týden šli jistě oba se sebezapřením, dlouhé roky spolu napřímo nekomunikují a pro Fica je Pellegrini zrádce, který jej opustil ve zranitelné chvíli po minulých prohraných volbách.

Zatímco ovšem Fica poslouchá Smer na povel, u Pellegriniho to neplatí. Vedení Hlasu je rozštěpené na velké fanoušky opětovného navázání spojenectví se Smerem a na ty, kteří by se nejraději Ficovi vyhnuli.

„Na jednu stranu hraje roli osobní animozita Fica a Pellegriniho, na druhou stranu má už dnes Fico větší vliv na poslance Hlasu než sám Pellegrini,“ řekl v povolebním speciálu Radiožurnálu exministr financí Ivan Mikloš. „Naprostá většina poslanců Hlasu odešla od Smeru ne proto, že by měli zásadní problém s tím, jak Smer fungoval, ale protože Smer považovala za neperspektivní stranu. Ztrácela voličské preference, a tudíž i moc,“ dodal.

Z dvacetičlenného předsednictva Hlasu byla na nedávném hlasování o možnosti vstupu do koalice s Ficem proti pouze menšina, byl to například Pellegrini, místopředsedkyně Zuzana Dolinková nebo Tomáš Drucker.

Na druhé straně stojí především bývalí vlivní „smeráci“ jako exministryně vnitra Denisa Saková, bývalý vicepremiér či ministr zdravotnictví Richard Raši nebo Erik Tomáš. Podle informací Denníku N přitom právě Tomáš je pro šéfa Smeru největším zrádcem, který odešel do Hlasu. Fico s ním byl dlouhá léta v úzkém kontaktu, jelikož měl na starosti jeho mediální komunikaci. Svým odchodem jej nejvíce osobně zklamal.

Zleva Peter Kmec, Ján Blcháč, Ján Ferenčák, Róbert Puci, Denisa Saková, Richard Raši, Peter Pellegrini, Ľubica Laššáková, Peter Žiga, Matúš Šutaj Eštok a Erik Tomáš v červnu 2020, když odešli ze Smeru | Zdroj: TASR / Profimedia

Na druhou stranu je dnes Erik Tomáš v Hlasu nejhlasitějším zastáncem obnovení vazeb se Smerem a společné vlády. „Nejsme znepřátelené strany,“ říkal jen pár dní před volbami. „Jako dvě sociální demokracie k sobě máme programově nejblíže. PS je liberální hnutí, takže je logické, že máme ke Smeru blíže,“ zmínil ihned v neděli po volbách.

Silná povolební pozice Pellegriniho dovnitř strany jistě posílila, klíčové pro něj ale bude udržet jednotu poslaneckého klubu, ať už se rozhodne jít do koalice s kýmkoliv.

Scénář 2: mišmaš

Fico i Pellegrini se v prvních dnech po volbách nezávisle na sobě shodli, že připadají v úvahu jen dvě možné koalice. Zmíněné spojenectví Smeru, Hlasu a SNS, anebo vláda bez vítěze ve složení Progresivní Slovensko, Hlas, KDH a SaS.

Obě liberální strany PS a SaS chtějí udělat vše pro to, aby mělo Slovensko vládu bez Smeru. Křesťanskodemokratické KDH spolupráci se Smerem také zatím odmítá, definitivně se o tom rozhodne příští víkend na jednání více než stočlenné celostátní rady.

Tento termín sice těsně spadá do dvoutýdenního okna, který má Fico od prezidentky na sestavení vlády, spíše pravicové KDH ale se Smerem ještě nikdy nevládlo, byť k tomu po volbách 2006 a 2010 zas tak daleko nemělo.

„Já Smeru říkám ne, stejný názor má i předsednictvo KDH. O jakékoliv předvolební a povolení spolupráci či koalici ale rozhoduje celostátní rada,“ vysvětlil předseda KDH Milan Majerský.

Po úterním jednání s prezidentkou sice zmínil, že KDH klidně zamíří do opozice, směrem k Progresivnímu Slovensku ale vzkázal, že přes propastné rozdíly je vládnutí s liberály i levičáky možné, pokud ustoupí v kulturně-etických otázkách. „Pokud liberálové neustoupí z požadavků konzervativců, tak taková varianta může ztroskotat.“

Za koalici s progresivci, Hlasem a SaS lobbuje i 76letý doyen křesťanskodemokratické politiky František Mikloško, který byl letos zvolen na kandidátce KDH jako nestraník. „Vláda se Smerem by byla naše sebevražda,“ řekl v RTVS.

Odkázal i na to, jak se v roce 1998 podařilo slovenským demokratům odstavit od moci Vladimíra Mečiara. První vládu Mikuláše Dzurindy tehdy totiž tvořili křesťanští demokraté, postkomunistická levice, sjednocení Maďaři i liberální, zelené či sociálnědemokratické proudy.

I lídr Progresivního Slovenska Šimečka nevidí názorovou odlišnost nutně jako negativum: „Čtyřkoalice se mi zdá výhodná i proto, že by to bylo spojení liberálů, konzervativců, pravičáků a levičáků. Bylo by to něco, co v dnešní polarizované době potřebujeme. Partnerství tohoto typu by mohlo přinést stabilitu a společenský smír.“

Michal Šimečka, místopředseda Evropského parlamentu a šéf Progresivního Slovenska | Foto: Radovan Stoklasa | Zdroj: Reuters

Aby pro tento scénář přesvědčili Hlas, budou muset koaliční partneři Pellegrinimu nabídnout místo předsedy vlády. Mezi PS a Hlasem nakonec byl rozdíl jen 3,3 procentního bodu, je tak přenechání premiérského postu realističtější než v prvním scénáři.

Navíc zatímco Fico by stoličku v čele vlády musel přenechávat „zrádci“ Pellegrinimu, lídr progresivistů Šimečka už před volbami nebazíroval na tom, že musí být předsedou vlády on sám. Klidně by vzal zavděk ministerstvem zahraničí.

Pellegrini jako premiér by byl také přijatelnější pro křesťanské demokraty. Hlas a KDH by totiž ve čtyřkoaliční vládě s liberály z PS a SaS mohly společně blokovat témata typu registrovaného partnerství.

Během volební noci ovšem šéf Hlasu nazval čtyřkoaliční vládu „mišmašem“ a vyslovil se pro stabilnější vládu, nejlépe o třech členech. Preferoval by přitom raději KDH než SNS.

Je tak jasné, že až vznikne nová slovenská vláda a ať už ji bude skládat Fico, Šimečka, nebo Pellegrini, bez ústupků a přehodnocení dřívějších vyjádření to nepůjde.