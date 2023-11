Politolog: Přiznat si, že jsme unavení z války na Ukrajině, znamená rezignovat na vlastní bezpečnost

Evropská komise doporučila členským státům, aby zahájily přístupové rozhovory s Ukrajinou. „Je to obrovské povzbuzení. Je otázkou, jak dlouho budou přístupová jednání trvat, ale pro Ukrajince je to důležitý vzkaz, že podpora pokračuje a dál kráčí k cíli, který si vytyčili na Majdanu,“ hodnotí v pořadu Interview Plus politolog Alexander Duleba ze Slovenské společnosti pro zahraniční politiku.

