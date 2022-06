Družice válku nevyhrají, ale je šokující, že Rusové víc a víc používají nenaváděné střely, míní expert

Kolem Země obíhají stovky družic, které neustále sbírají informace, umožňují komunikaci, ale také navádění raket. „To, co se děje na východě Ukrajiny, se děje, když chybí informace z vesmíru,“ vysvětluje Scott Pace, ředitel amerického Space Policy Institute, proč ruské rakety tak často minou svůj cíl. Bývalý pracovník NASA vystoupil na pražské Space Security Conference PSSI a v rozhovoru pro iROZHLAS.cz popsal vliv současného konfliktu v kosmu. Rozhovor Praha 6:15 21. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Scott Pace, bývalý člen Národní vesmírné rady Spojených států, vystoupil na červnové konferenci Prague Security Studies Institute věnované bezpečnosti ve vesmíru. | Foto: Ondřej Besperát

Mnohokrát bylo řečeno, že tato válka, válka mezi Ruskem a Ukrajinou, je jiná než předchozí války. Jakou roli v tom hraje právě vesmír?

Válku na Ukrajině bych popsal jako první válku, která se přenáší online na sociálních sítích. A vesmír v tom hraje důležitou roli: lidé fotí, natáčí a sdílí videa, díky Starlinku zůstali Ukrajinci připojení k internetu, spojenci sdílí s Ukrajinci informace získané právě z vesmíru.

Můžeme tedy říct, že jde o „vesmírnou válku“?

Ano, ale nejedná se o první vesmírnou válku, tak se označuje první válka v Zálivu z let 1990-1991. Družice se ve válkách využívaly i dříve, třeba již ve válce ve Vietnamu, nicméně během první války v Zálivu si lidé poprvé více uvědomili, jakou roli hraje vesmír ve vojenských operacích, teď mám na mysli hlavně přesné určování polohy pomocí GPS.

Co se změnilo?

Novinkou oproti minulosti je, řekněme, demokratizace vesmíru a vesmírných technologií. Takže informace, jako jsou například satelitní snímky, které byly dříve dostupné jen vládám, má nyní k dispozici široká veřejnost. To dříve nebylo.

Jakým způsobem se vesmírné technologie využívají ve vojenství? Třeba k navádění raket?

Ano, ale to, co vesmír hlavně poskytuje, jsou informace a podpora. Všechny ty satelity, které obíhají kolem Země, sbírají informace a posílají je na zem. Jde o různé informace: navigaci, komunikaci, počasí nebo varování před raketami a tak dále. Takže armády vesmír využívají jako zdroj informací.

Odhodlání a peníze

Jak si vede Rusko ve využívání informací z vesmíru?

Pokud jde o Rusy, vidíme, že víc a víc používají nenaváděné střely, což je pro nás šokující. My jsme zvyklí na přesné zaměřování a na to, že nestrefujeme objekty, které jsme neměli v úmyslu zasáhnout. Ale protože Rusům chybí přesné systémy, chybí jim ta podpora z vesmíru, tak se rozhodli útočit více masivně a naslepo, což vede k větším civilním obětem.

Tak to bylo za druhé světové války, kdy vesmírné systémy nebyly ještě dostupné, ale čekali jsme, že se jejich schopnost přesného zacílení změnila, a jsme šokovaní zbytečnou škodou, kterou jejich nepřesnost způsobuje. To, co se děje na východě Ukrajiny, se děje, když chybí informace z vesmíru.

Když vezmeme všechny informace, které díky vesmírným technologiím máme k dispozici – navigační systémy a satelitní snímky – můžeme předvídat, jak válka bude pokračovat?

Vesmír je k vítězství nezbytný, ale zároveň vítězství nezaručuje. Vítězství závisí především na vůli Ukrajinců a na podpoře spojenců. Ukrajinci už dokázali, že umějí bojovat, Západ je chce podporovat a dodávat jim zbraně, takže na čem bude vítězství skutečně záviset, je ekonomika: Jak dlouho může západní podpora pokračovat?

Stejně tak je to ekonomická otázka Ruska. Jak dlouho si mohou dovolit pokračovat v zabíjení vlastních vojáků a snižování schopností své armády? Rusové už ztratili přibližně pětadvacet procent bojové síly, kterou do války poslali. A co získali? Nic. Takže jak dlouho v tom dokážou pokračovat? Každopádně si myslím, že válka bude velmi dlouhá a bude rozhodovat ukrajinské odhodlání a peníze Západu.

Konec spolupráce

Ovlivnila válka nějak spolupráci na vesmírných projektech?

Ano, velmi. Jediná vesmírná spolupráce, která zůstala, je ruské zapojení do Mezinárodní vesmírné stanice. Spolupráce s ruskými astronauty a techniky je dobrá, jsou to profesionálové a věříme jim, takže tato spolupráce zatím pokračuje. Ale ani Mezinárodní vesmírná stanice není nezranitelná.

Říkám, že bude tím posledním, kde se spolupráce přeruší před tím, než se přeruší diplomatické vztahy mezi Ruskem a Západem. Snažíme stanici udržet oddělenou od politiky, jak dlouho to jen půjde. Veškerá další spolupráce na vesmírných projektech je pryč.

A jak se nyní daří ruskému vesmírnému průmyslu?

Nedaří. Američané jim neplatí, aby dostali své astronauty do vesmíru, protože máme vlastní schopnosti. Možnost Rusů vydělat peníze z vesmírného průmyslu je nyní nula.

Mají na to vliv také západní sankce?

Západní sankce se přidávají k tomu, co jsem popsal. Sankce na vesmírný průmysl fungují už nějakou dobu, některé byly uvaleny třeba po otravě Alexeje Navalného. Rusko mělo snahy vystavět vlastní komerční vesmírný průmysl, který ale doteď prakticky neexistuje, Civilní a komerční vesmírné systémy se Rusku nedaří. Kam Rusko směřuje peníze, pokud jde o vesmír, tak to jsou armádní vesmírné systémy.

Takže Rusko už není vesmírná supervelmoc?

Rusové jsou velmi schopní a mají hodně zkušeností, ale není to, co to bývalo, jejich moc ve vesmíru upadá.