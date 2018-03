31. 7. 2012 |Jan Kaliba, Jakub Marek |Fotbal

Před deseti lety vtrhnul do poklidného univerzitního města Kluže rumunský boháč Árpád Paszkány s nápadem hrát tam fotbal evropské úrovně. To se mu povedlo. Mužstvo CFR Kluž po dlouhé době postoupilo mezi elitu, v roce 2008 po sedmnácti letech sebralo mistrovský titul klubům z Bukurešti a pak to ještě dvakrát zopakovalo.