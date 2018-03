17. 10. 2013 |Martin Knitl, Martin Křížek, Martin Hromádka |Zprávy z domova

Podnikatelé, kteří prodávají lihoviny, musí mít podle zákona novou koncesi a ode dneška ji vyřizují všechny živnostenské úřady. I když je na to hodně času - půl roku, bez front u přepážek se to asi v dalších týdnech a měsících neobejde. Například jenom v Ostravě by si mělo koncesi zajistit zhruba 10 tisíc lidí. První den ale v tomhle směru žádný velký ruch nepřinesl.