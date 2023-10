Domácnosti budou znovu platit za obnovitelné zdroje. Cena energií se zvýší jen lehce, tvrdí Síkela

Itálie do tří let prodá majetek za 21 miliard eur. Vláda tak plánuje postupně snižovat vysoký státní dluh

Italský dluh by se díky prodeji majetku mohl snížit z aktuálních 140,2 procenta na 139,6. Pokud by k němu nedošlo, tak by se naopak zadlužení zvedalo.