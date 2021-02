ONLINE: Vláda projedná povinné testování ve firmách nad 250 lidí. Za porušení může hrozit pokuta 500 tisíc

Vláda v pondělí projedná návrh, podle kterého by firmy s více než 250 zaměstnanci od 5. března musely povinně testovat. V pořadu Partie Terezie Tománkové na stanici CNN Prima News to v neděli řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Firmám, které nebudou po zavedení povinnosti testovat, by mohla hrozit pokuta až 500 000 korun, uvedl premiér. Praha 13:26 28. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vláda v pondělí projedná návrh, podle kterého by firmy s více než 250 zaměstnanci od 5. března musely povinně testovat (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Je nějaký návrh, který se může změnit, že pro firmy od 250 zaměstnanců víc od 5. března to bude povinné,“ řekl Babiš v CNN Prima News.

Pokud by bylo dostatek testů, bylo by podle premiéra možné zavést povinnost okamžitě. Firmy, které nebudou plnit podmínky, tedy nošení ochranných pomůcek a testování, by podle Babiše měly být zavřené.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) v sobotu uvedl, že předsednictvo sociálních demokratů pověřilo svoje ministry, aby ve vládě navrhli uzavření průmyslových podniků, které nejsou klíčové pro chod státu.

Uzavřeny by měly být nejméně do zavedení povinných testů pro zaměstnance s plnou kompenzací výdělků a nákladů.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v sobotu v televizi Nova uvedl, že pro větší podniky by mělo být plošné testování povinné od 8. března, pro menší firmy později.

K Hamáčkově návrhu Babiš řekl, že vicepremiér by měl vládě předložit seznam firem, které by měly být zavřené.

Premiér poznamenal, že pokud by se zavřel celý průmysl, tak firmy, které exportují, přijdou o zakázky. „Ve finále se můžou dostat do bankrotu a bude tady plno nezaměstnaných,“ řekl.

