Farmáři jsou ohrožený druh – a lepší to nebude

Česká republika má víc než pět milionů pracujících. Z toho jich v zemědělství pracuje ani ne sto tisíc. Tedy jen kolem dvou procent z celkového počtu zaměstnaných lidí. Ještě před 25 lety jich bylo skoro dvakrát tolik. Komentář Praha 6:29 24. února 2024

Obdobně je tomu ve srovnání s dřívějškem i v sousedním Rakousku, kde dnes tvoří počet zemědělců tři a půl procenta. V Polsku se naproti tomu zemědělstvím živí pořád ještě skoro 13 procent lidí, což je sice dvojnásobek unijního průměru, ale vzhledem k tamní tradici malých zemědělských usedlostí je to i v Polsku podstatně míň než dřív.

„Ohroženým druhem“ jsou tedy farmáři odjakživa, a i když se teď bouří proti agrární politice Bruselu právem už kvůli rozbujelé byrokracii nebo proto, že své výrobky musejí prodávat obchodním řetězcům pod cenou, v dlouhodobém výhledu by je nezachránilo ani to, kdyby Evropská unie vzala zpět Green Deal do posledního puntíku.

Změna klimatu je na obzoru, a ať už ji zapříčinil člověk, nebo příroda, jsou to farmáři, kteří její důsledky pociťují už teď. Jsou to především oni, kdo se musí vypořádat s dlouhotrvajícím suchem, s nebývale vysokými teplotami i s přívaly deště a povodněmi ze dne na den. A kdo musí počítat i s tím, že se kvůli rychlému tání polárních ledovců může zhroutit golfský proud a v Evropě bude rázem podnebí jako na severu Kanady.

Ano, farmáři mají pravdu, když se bojí o svou existenci. Jenže z úplně jiného důvodu než proto, že jim Brusel zakáže pesticidy.

Není například vůbec vyloučeno, že se lidstvo časem obejde i bez nynějších obludných velkochovů, aniž by se muselo zříct svíčkové nebo vepřového s knedlíkem: maso se dneska už pěstuje v laboratořích z kmenových buněk a nákladné je to jen proto, že zatím pro něj kupodivu není odbyt.

Zemědělské organizace mají každopádně v úmyslu obšťastňovat svými koordinovanými protesty proti politice EU její obyvatele ještě řadu týdnů. A není vyloučeno, že s tím nepřestanou ani na jaře, kdy by traktory už měly být dávno na polích místo v ulicích.

Jejich protesty jsou totiž vítaným soustem pro politiky se sklonem k národoveckému populismu, kterým je Brusel z principu trnem v oku. V Římě se šéfka vlády Meloniová už ani netají tím, jak velice jí protesty italských farmářů přišly vhod.

Ostatně, jako „podporu současné politiky svého resortu“ vnímá protesty českých farmářů i ministr zemědělství Marek Výborný. Už nedodává, že bez souhlasu šéfů unijních vlád a jejich ministrů, sdružených v Radě EU, nespadne v Bruselu ani lístek ze stromu. Natož aby Evropská komise předložila jakýkoli plán bez jejich požehnání.

