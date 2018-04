Murín už nebude stát Babišovi v cestě

Šéf ANO Andrej Babiš není v pozici premiéra zatím příliš úspěšný. Řídí totiž vládu bez důvěry a nedaří se mu sestavit nový kabinet tak, aby ji získal. Komentář Praha 8:24 18. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů Michal Murín a premiér v demisi Andrej Babiš z hnutí ANO | Foto: ČTK/Milan Malíček, Právo, Profimedia | Zdroj: koláž iRozhlas.cz



Nadějné jednání se sociální demokracií ztroskotalo na tom, že se nechtěl vzdát vlivu na chod ministerstva vnitra. Následující dny ukáží, zda změní svůj názor.

Třeba mu v tom pomůže rozhodnutí Michala Murína. Ten „dobrovolně“ končí v čele Generální inspekce bezpečnostních sborů. K tomuto kroku výrazně přispěl nátlak, který na něj činil premiér v demisi Andrej Babiš. Čekalo se pouze na to, zda se Murín nechá odvolat, nebo odejde sám.

Nakonec zvolil pro sebe výhodnější variantu. Je pro něj lepší oznámit rezignaci, než dále čelit různým kontrolám, kárnému řízení a kauzám, které jsou a mohly být i nadále spjaty s jeho jménem.

Murínův vynucený odchod tak otevírá prostor premiérovi Babišovi k tomu, aby na jeho místo dosadil svého člověka. I když jeho výběr bude přece jenom omezený.

Ovlivňovat práci policie

Zaručuje to zákon, který jasně vymezuje požadavky, které musí ředitel GIBS splňovat. Proto lidí, kteří mohou kritériím vyhovět, není v Česku mnoho. Zároveň ředitele jmenuje premiér na návrh vlády. Bude-li jím Andrej Babiš, může přesto prosadit takového, který mu bude více vyhovovat než Murín.

Například bude citlivě vnímat aktuální politické dění a tomu přizpůsobovat fungování svých podřízených. Přitom to bylo vyčítáno prvním dvěma ředitelům Ivanu Bílkovi a Murínovi.

Pod jejich vedením byla inspekce kritizována za neřešení úniků informací, které ovlivňovaly vyšetřování. Projevovalo se to nedůvěrou ze strany některých policejních útvarů či státních zástupců. Vedlo to k tomu, že v některých případech byla inspekce obcházena, aby nedošlo k maření vyšetřování.

Změna ve vedení GIBS by tedy mohla být vykládána i tak, že do jejího čela zamíří člověk, který jí vrátí důvěru. Pokud ho bude instalovat vláda pod vedením Andreje Babiše, nebude to mít jednoduché. Nelze totiž vyloučit, že problémy spjaté s činností inspekce pod vedením Murína chce Andrej Babiš využít ve svém mocenském boji.

Nejde přitom pouze o probíhající trestní řízení týkající se Čapího hnízda, ale právě nechuť Babiše zbavit se vlivu na ministerstvo vnitra. To mimo jiné názorně dokazuje, že není prosto politických tlaků. Bude-li Babiš nakonec nucen vyjít vstříc ČSSD a post ministra vnitra jim přenechat, může si vliv na policii zajistit alespoň zprostředkovaně přes šéfa GIBS.

Inspekce totiž někdy může účelově kriminalizovat policisty, kteří vykonávají svoji práci ve stylu padni komu padni. V minulosti byli opakovaně postaveni mimo službu lidé, kteří se ničeho nedopustili. Jejich práce však byla přerušena a případy nebyly dovedeny tam, kam původně směřovaly. Právě tímto způsobem se dá prostřednictvím inspekce velmi účelně ovlivňovat práce policie.