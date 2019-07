V Perském zálivu roste napětí, mezinárodní dopravu je třeba chránit

Mezinárodní napětí kolem Íránu má další pokračování. Nejnovější incident, k němuž došlo ve středu na okraji Perského zálivu, v Hormuzském průlivu, určitě není jen problémem dvou zemí, jichž se bezprostředně týká, Británie a Íránu, ale naléhavě připomíná celému okolnímu světu, že napětí v této oblasti trvá a mohlo by mít vážné následky. Komentář Praha 6:15 12. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Napětí v Perském zálivu roste (ilustrační foto) | Zdroj: ČTK/AP

Co se vlastně stalo? Tři menší ozbrojené lodě elitních íránských revolučních gard, které se běžně pohybují v této oblasti, se neúspěšně pokusily zadržet britský tanker, který proplouval Hormuzskou úžinou.

Íránci podle Londýna nařídili tankeru, který se pohyboval v mezinárodních vodách, aby změnil kurz a zastavil v nedalekých vodách Íránu, avšak tento záměr vzápětí překazila fregata britského vojenského námořnictva, která tanker v nevelké vzdálenosti doprovázela. Britská fregata namířila na íránské lodě zbraně a vyzvala je, aby se stáhly, což ony učinily a tím incident de facto skončil.

Je to ale nebezpečný incident a nemusel skončit dobře, kdyby zrovna britská fregata nebyla nablízku nebo kdyby se Íránci pak zachovali jinak. S naléhavou iniciativou chránit mezinárodní dopravu v Perském zálivu přišly v minulých dnech Spojené státy a nejnovější incident jen znovu potvrzuje, že něco takového je nutně zapotřebí.

Revoluční gardy stupňují napětí

Možná se něco podobného dalo očekávat. Minulý týden totiž zadržely právě britské úřady u Gibraltaru na jihu Pyrenejského poloostrova pro změnu íránský tanker, který podle Londýna převážel ropu do Sýrie v rozporu se sankcemi Evropské unie. To samozřejmě Írán velmi popudilo a vrchní velitel íránského námořnictva to komentoval slovy, že Británie a USA toho budou litovat a naznačil jakousi blíže neurčenou odvetu.

Britská ministryně obrany Penny Mordauntová po zásahu pochválila posádku britské fregaty a poděkovala královskému námořnictvu, ale britská vláda zároveň zdůrazňuje, že nechce stupňovat napětí v této oblasti. „Jsme tímto činem velmi znepokojeni a vyzýváme íránské úřady, aby zmírnily napětí v regionu,“ uvádí se v prohlášení britské vlády.

Analytik BBC pro záležitosti obrany Jonathan Marcus považuje za obzvlášť varovné už to, že v íránském vojenském systému zřejmě existují elementy – jako jsou námořní oddíly revolučních gard – které neváhají stupňovat napětí a vyvolávat provokace.

Britská vláda je teď postavena před otázku, zda posílit vojenskou přítomnost v oblasti v zájmu zajištění bezpečnosti dopravy anebo žádné další vojenské lodě do této oblasti neposílat, aby nevznikalo nové napětí. Nejde ovšem jen o Británii, nýbrž o všechny země, které z této oblasti dovážejí ropu.

Moskva i Peking vyzývají ke zdrženlivosti a nejspíš bude muset v dohledné době dojít k nějakému mezinárodnímu jednání a pokusu nalézt přijatelné řešení.