Ministr zemědělství Marek Výborný neuspěl u svých kolegů z EU s nápadem zavést jednotnou evropskou spotřební daň na tiché víno. Není divu. Proč by pomáhali Výbornému tahat z ohně jeho horký kaštan a přidělávali si problém? Tenhle pokus částečně se zbavit úkolu, který dostal od koalice, tedy ministrovi nevyšel. Komentář Praha 16:30 26. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zemědělství Marek Výborný neuspěl u svých kolegů z EU s nápadem zavést jednotnou evropskou spotřební daň na tiché víno (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zavedení spotřební daně na tiché víno vypadlo především péčí jihomoravských koaličních politiků z konsolidačního balíčku, který teď schvaluje Sněmovna.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petr Šabata: Výjimka na zdanění tichého vína má šanci vydržet věčně. Bohužel

I když tento krok doporučovala Národní ekonomická rada vlády, podle které by daň na úrovni vína šumivého přinesla státu pět miliard ročně.

A i když na ozdravení veřejných financí musí přispět zaměstnanci, firmy, výrobci ostatních druhů alkoholu, domácnosti včetně těch, které už dnes nevyjdou s měsíčními příjmy.

Výjimka pro danění tichého vína je křiklavým příkladem nespravedlnosti a také ukázkou, jak se dá celá česká vláda ovlivnit. Především regionální politici ze strany lidové a ODS se veřejně chlubili, s kým vším jednali, komu volali – členům vlády včetně premiéra Petra Fialy, aby pro vinaře získali výhodu.

Zahrát problém do autu?

Podle červencového průzkumu agentury Ipsos je ovšem 49 procent lidí přesvědčeno, že rozhodnutí nezdanit tiché víno je špatné. Opak si myslí jen 18 procent.

Evropské státy jednotnou daň na tiché víno nechtějí. Nemělo to pozitivní odezvu, přiznává ministr Výborný Číst článek

A tak se koalice rozhodla, že se k vínu přece jen vrátí. Vznikla pracovní skupina pod vedením ministra Výborného. A ten oslovil neformálně své evropské kolegy – a neuspěl. Nicméně se nevzdává – jak řekl pro server iROZHLAS.cz – daně spadají pod ministra financí, tak s ním probere, zda to nezkusit v EU ještě i přes Radu ministrů financí.

Je vlastně s podivem, že jihomoravští politici nepověřili prezidenta Petra Pavla tím, aby zdanění tichého vína nastolil na Valném shromáždění OSN, kde nedávno vystoupil. Víno se přece vyrábí také v Austrálii, v Jižní Americe nebo v Kalifornii. I tam by měli vědět, že vinařům na Moravě hrozí daň a měli by jim pomoct.

Bylo by to k smíchu, kdyby nebyl od začátku postup vlády k pláči. Zastánci nulové daně tvrdí, že by změna pro vinaře znamenala vyšší administrativní zátěž i nevýhodu oproti konkurentům z Německa, Rakouska nebo Slovenska, kde mají také nulovou spotřební daň.

Česko ve světě proslavilo pivo. Víno budou znát možná až teď, kvůli hádce o nulovou daň, zlobí se pivovarníci Číst článek

Ale – i premiér Fiala připustil, že není úplně obhajitelné zvýhodnění vinařů oproti pivovarníkům a lihovarníkům, když zhruba dvě třetiny z české spotřeby tichého vína pochází z dovozu. „Jsme si vědomi, že to dopadá především jako výhoda na dovozová vína,“ uvedl v České televizi.

Česko má vysokou spotřebu alkoholu – nejen vína – a na zdravotní, sociální i kriminální dopady pití stát ročně vydá desítky miliard korun.

Takže by ona Výborného pracovní skupina zjednala nápravu? Se závěry by měla přijít do konce roku. Ministr po prvním jednání řekl: „Uvidíme kam a zda vůbec někam dospějeme.“

Taková vyjádření a pokusy přehrát danění tichého vína kdovíkam ukazují, že koalice míní problém zahrát do autu. Za pár týdnů se už budou lidé trápit s cenami energií, vyššími daněmi a nižšími dávkami od státu, budou trnout nad záběry z nekončící války Ruska na Ukrajině.

A na vinařskou nespravedlnost – zapomenou.

Autor je šéfredaktor deníku Právo