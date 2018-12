Listopadový filmový přehled: Queeni přilákali do kin statisíce diváků, Disney představil Příběh hraček 4

V listopadu uvedla kina první dávku vánočních snímků. Ani zelený bručoun Grinch odporující všemu svátečnímu se ale nedokázal vyrovnat zájmu o hudební drama Bohemian Rhapsody a druhé pokračování magické ságy Fantastická zvířata. Byly vyhlášeny nominace na Evropskou filmovou cenu. Čtvrtý díl Příběhu hraček se představil v první upoutávce. Přinášíme vám přehled filmových novinek za uplynulý měsíc, které by vás neměly minout. Doporučujeme Praha 14:41 1. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ze snímku Bohemian Rhapsody (vlevo), z chystaného snímku Příběh hraček 4 (vpravo nahoře) a z Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny (vpravo dole) | Foto: CinemArt / Falcon / Vertical Ent. | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Listopadové tipy

Něco pro příznivce psychedelických výjevů, popové stylizace i krváků s politickým podtextem. To všechno nabízí Mladí zabijáci. Recenzi na film si můžete přečíst zde.

Filmové události

Filmový svět se v listopadu rozloučil s několika významnými tvůrci. Ve věku 92 let zemřel Stan Lee, autor komiksů o superhrdinech Spider-Manovi, Iron Manovi nebo X-Menech. Dlouhé nemoci podlehl italský režisér a scenárista Bernardo Bertolucci, který stál za filmy Poslední tango v Paříži nebo Poslední císař.

Opustil nás ale také oscarový scenárista William Goldman, britský režisér Nicolas Roeg nebo autor populární animované postavičky Spongeboba, kreslíř a biolog Stephen Hillenburg.

V Seville se vyhlásili nominace na tradiční Evropské filmové ceny. Vévodí jim polské drama Studená válka. Česká kinematografie v nominacích letos zastoupení nemá.

Návštěvnost kin

Bezkonkurenčně největší zájem vzbudily v listopadu dva snímky: životopisné hudební drama Bohemian Rhapsody a druhý díl potterovského prequelu Fantastická zvířata. Oba přilákaly několik stovek tisíc diváků. Velké návštěvnosti se také těšila česká komedie Po čem muži touží.

Nejnavštěvovanější filmy týdne

Řazeno dle návštěvnosti posledního víkendu | Platné k 26. 11. 2018 Film Víkend diváci Celkem diváků Celkem tržby 1. Bohemian Rhapsody 87 731 525 651 85 531 432 2. Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny 83 941 317 148 51 984 939 3. Pat a Mat: Zimní radovánky 43 841 43 841 5 773 358 4. Grinch 35 145 174 177 25 019 003 5. Creed II 17 104 17 329 2 641 216 6. Po čem muži touží 7 306 509 844 76 853 748 7. Ten, kdo tě miloval 7 065 62 203 8 863 939 8. Čertí brko 6 713 8 126 1 043 398 9. Johnny English znovu zasahuje 5 077 153 824 22 925 910 10. Zrodila se hvězda 4 163 151 219 23 593 799 11. Útok z hlubin 3 276 3 478 509 207 12. Louskáček a čtyři říše 3 414 48 094 7 035 976 13. Yeti: Ledové dobrodružství 2 506td> 140 315 19 666 605 14. Mladí zabijáci 1 827 1 827 274 482 15. Oni a Silvio 1 584 5 736 720 184 16. Když draka bolí hlava 1 870 82 193 10 389 348 17. Venom 1 155 380 593 61 807 004 18. Chvilky 1 007 1 801 176 346 19. Na stojáka v kině 984 984 119 751 20. Toman 956 81 608 11 882 505 Zdroj: Unie filmových distributorů

Nové trailery

Trochu jiné pojetí romantické komedie nabídne snímek Isn't It Romantic?. Rebel Wilsonová se v něm po úrazu hlavy probudí do světa typického pro daný žánr, což vedle pěkných mužských představitelů a náhodných muzikálových čísel zahrnuje také přístupnost pro mladistvé. V kinech by se měl film objevit někdy v příštím roce.

Animák Špioni v převleku také vsází na netradiční námět. Tajný agent s hlasem Willa Smithe se v něm totiž promění na holuba. Premiéra filmu je plánovaná na září 2019.

Dlouho očekávaný čtvrtý díl animáku Příběh hraček se představil v první upoutávce. A spolu s ním i nový člen skupiny hraček: plastová vidlička s přilepenýma očima. V kinech uvidíme Příběh hraček 4 v srpnu 2019.

První pohled do světa populární knižní ságy Eoina Colfera nabídla upoutávka na filmovou adaptaci Artemis Fowl. Snímek režíruje Kenneth Branagh a do kin vstoupí na konci srpna 2019.

Pokémoni ještě nikdy nebyli roztomilejší než v chystaném snímku Detektiv Pikachu, který bude mít premiéru v květnu 2019. Hlas titulní postavě propůjčil Ryan Reynolds.

Novinku chilského režiséra Sebastiána Lelia s Julianne Moorovou představuje trailer k tragikomedii Gloria Bell.

Jak ho všichni známe, ale v nové podobě a s novými hlasy. Takový bude remake animáku Lví král. Premiéra druhého takzvaně „live action“ snímku od režiséra Jona Favreaua bude v létě 2019.