Mají přehled o každém vašem kroku, kritizuje náramky na festivalech novinář. Podle organizátora jde o výhodu

„K placení byly vynalezeny peníze. A jejich vyšší forma jsou bezkontaktní platební karty, které fungují úplně stejně jako náramky. Akorát si je nemusíte nijak dobíjet,“ říká kulturní redaktor Lidových novin Ondřej Bezr.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Komu prospívají platební náramky? Poslechněte si celé Pro a proti

Vadí mu, že tento systém vyžaduje po návštěvníkovi práci navíc, zvlášť když se ceny vstupenek pohybují v řádu tisíců korun.

„Řada provozovatelů cashless systémů (bezhotovostních systémů, pozn. red.), co jsem v poslední době zažil – festivaly Metronome a Aerodrome nebo koncert Rolling Stones – chtěli všude aktivační nebo refundační poplatky,“ kritizuje Bezr. „Ale 50 korun, což se tady stalo standardem, je už moc,“ dodává s tím, že poplatky by měly být v řádech několika korun.

Propojení festivalu s velkými firmami? Proto máte levnější vstupenky, hájí se ředitelka Colours of Ostrava Číst článek

„Chtít další peníze za něco, bez čeho se na festivalu neobejdete? To považuji vysloveně za drzost,“ říká Bezr.

Podle Bezra chtějí mít pořadatelé hlavně přehled o tržbách stánkařů, náramky tak zavádějí hlavně kvůli sobě. „Mají ale i přesný přehled o každém vašem kroku a chování... To je fajn, když se hledá terorista, ale já terorista nejsem a trošku mi vadí, že někdo má sjetinu toho, jak jsem se na festivalu pohyboval,“ doplňuje.

Placení stojí peníze

Naopak podle organizátora hudebních festivalů Metronome a United Islands Davida Gaydečka mají náramky přínos pozitivní: „Může být rozpoznán na bráně, která vás může vypouštět a vpouštět zpátky. Ví se, jestli jste zrovna na festivalu, nebo ne. To může být plus, když se někdo ztratí.“

„Cashless systém je jedna z dalších služeb a všechno má své náklady. Něco je zakalkulované ve vstupence, něco v občerstvení. Rozhodli jsme se bezhotovostní placení ponechat zvlášť a účtovali jsme refundační poplatek, dodává Gaydečka.

Gaydečka poukazuje i na to, že pořadatelé mají náklady i s hotovostními platbami. „Na festivalu se někde skladuje vysoká hotovost, která se musí do banky převážet. A když nám dodá bankomat přímo na festival, jsou to zas další náklady pro banku,“ upozorňuje.

„Jedním z hlavních důvodů je získávání dat. Nejen, jestli se vytočilo víc či míň piva, ale i o to, jaký byl provoz ve festivalových zónách, nebo kde se tvořily fronty. Festival tak můžeme dál vylepšovat,“ dodává Gaydečka.