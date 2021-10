Na Vánoce vyjde kvůli nedostatku papíru o desítky knih míň, připravené tituly se objeví v příštím roce

V knihkupectvích na letošní Vánoce najdete o desítky nových titulů méně. Důvodem je nedostatek papíru a přetlak v tiskárnách. Některá nakladatelství tak musela změnit své ediční plány a připravené tituly přesunula na příští rok. Praha 8:43 19. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V knihkupectvích na letošní Vánoce najdete o desítky nových titulů méně (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„V tiskárnách se posunují termíny vyhotovení, takže pět až deset titulů jsme přesunuli z předvánočního období na příští rok,“ říká Radiožurnálu k nedostatku papíru Tomáš Reichel, ředitel nakladatelství Host. To za podzimní sezónu běžně vydá až 100 knih.

Nakladatelství mají vydávání svých titulů naplánované podle edičních plánů. Kvůli nedostatku papíru ale tiskárny nestíhají a mají až měsíční zpoždění. „Přišla zpráva z tiskárny, že výtisky nestihnou vyrobit dřív než třeba 15. prosince. A to už pak nemá smysl, protože na pulty se to do Vánoc nedostane,“ vysvětluje Tomáš Reichel.

Do knihkupectví tak do konce roku nedorazí například fantasy román českého autora Jana Hamouze Třetí ucho, nebo kniha americké autorky Susan Choi Zkouška důvěry.

Se stejnými komplikacemi se potýká i nakladatelství Argo. „Nestihneme vypravit do tiskárny asi 20 titulů, které jsme ještě chtěli dát na předvánoční trh,“ říká ředitel Milan Gelnar.

Problém s tím mají i malá nakladatelství. Například Verzone, které vydává kolem šesti titulů ročně. „Protože tiskárny nejsou schopné garantovat termíny dodání, jsme dvě knihy odložili na příští rok, aby vyšly v klidu,“ říká zakladatelka Verzone Veronika Benešová Hudečková.

Problémem není jen málo papíru, ale i přetlak v tiskárnách. Kvůli pandemii covidu-19 nakladatelé odsouvali vydávání nových titulů a teď posílají k tisku víc knih, než bylo běžné.

„A ten přetlak tam je opravdu velký. Tiskárny říkají, že vyrábějí na 140 procent a že to už dlouho nezažily,“ potvrzuje ředitelka nakladatelství Paseka Anna Horáčková. Aby nakladatelství ediční plány splnila, musí teď začít plánovat dlouho dopředu. „V podstatě už v létě jsme museli zadat přesné termíny dodání do tiskárny,“ vysvětluje ředitelka.

Nedostatek papíru a přetlak v tiskárnách ovlivnil i cenu knih. „Zvýšení ceny papíru a hlavně i to, že děláme menší počet výtisků, se nepříznivě podepsalo na ceně knihy, která je teď skoro o čtvrtinu vyšší, než bývala,“ dodává ředitel nakladatelství Argo Milan Gelnar.

Oslovení nakladatelé také podotýkají, že přednost k tisku dostávají knižní novinky. Na dotisky vyprodaných titulů si tak čtenáři budou muset nějaký čas počkat.