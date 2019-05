Sparta na úvod skupiny o titul porazila Baník 3:0. Liberec hostí Slavii

V sobotu v podvečer se odehrálo první kolo skupiny o titul Fortuna ligy. Sparta v něm přivítala ostravský Baník a večer od osmi hodin Liberec hostí pražskou Slavii. Oba duely se nesly v duchu vzpomínky na zesnulého Josefa Šurala, který ve Spartě a v Liberci působil. Praha 20:45 4. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Sparty slaví druhý gól v zápase s ostravským Baníkem. Penaltu proměnil David Moberg Karlsson | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

AC Sparta Praha - FC Baník Ostrava (3:0)

Jako první se do velké šance dostal Martin Hašek, který poté, co si narazil míč s Václavem Drchalem, vystřelil tvrdě na branku. Míč ale schoval ve svých rukavicích gólman Baníku Jan Laštůvka. Vzápětí byl blízko se skórování také hostující Nemanja Kuzmanovič, který ale těsně netrefil branku. Tentýž hráč vystřelil z prostoru před vápnem ve 23. minutě, ale míč zakroutil opět jen mimo tři tyče.

Sparta uctí památku bývalého kapitána Šurala. Tým před zápasem nastoupí ve speciálních dresech Číst článek

O šest minut později se už ale skóre utkání změnil. David Moberg Karlsson našel v malém vápně nehlídaného Drchala, kterému předložil míč a devatenáctiletý mladík ho uklidil bez problémů do branky. Na druhé straně hřiště byl blízko k vyrovnání Dame Diop. Jeho tvrdou ránu ale Milan Heča vyrazil.

Ve 34. minutě domácí Costa tvrdým skluzem zezadu fauloval Martina Filla, ale sudí Královec jeho počínání ocenil pouze žlutou kartou. Následně se po chybě hostující obrany dostal do šance Adam Hložek, který ale zakončil těsně vedle levé šibenice. Ve 39. minutě Adam Jánoš pokusil lobem překonat Heču, ale gólman domácích míč mířící do branky vyškrábl konečky prstů nad břevno. V závěru poločasu se ještě dostal do šance Drchal, kterého ale vychytal Laštůvka.

Tři minuty po začátku druhé půle spadl v pokutovém území Baníku Hložek a sudí Královec po konzultaci s videorozhodčím nařídil pokutový kop. Ten střelou do protipohybu Laštůvky proměnil Karlsson. O pět minut později trefil Hložek břevno a dorážku Haška zneškodnila obrana hostí.

V 64. minutě se tváří v tvář Hečovi objevil Diop, ale gólman Sparty ho vychytal a o sedm minut později se neprosadil ani Jánoš, který trefil tyč. Následně se po rohovém kopu Sparty dostal k míči Hložek, ale netrefil bránu. A na konci pětiminutového prodloužení vysunul Guélor Kanga do samostatného úniku Hložka, který obešel Laštůvku a uklidil míč do prázdné branky.

1. kolo nadstavby první fotbalové ligy - skupina o titul:

Sparta Praha - Baník Ostrava 3:0 (1:0)

Branky: 29. Drchal, 51. Karlsson z pen., 90.+5 Hložek. Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Hájek - Orel (video). ŽK: Costa, Sáček, Zahustel - Procházka. Diváci: 11 423.