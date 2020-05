Tvrdík zkritizoval ligovou asociaci: Kdyby byla Plzeň první a Sparta druhá, ligu by už dávno ukončili

Šéf vedoucího celku první ligy Slavie Praha Jaroslav Tvrdík zkritizoval vedení Ligové fotbalové asociace (LFA) za postup při řešení krize po vypuknutí pandemie nového typu koronaviru. V rozhovoru pro Lidové noviny dokonce prohlásil, že kdyby byla na prvním místě Plzeň a na druhém Sparta, LFA by přerušenou sezonu dávno ukončila a neřešila by její dohrání. Praha 13:20 9. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Tvrdík | Foto: Barbora Reichová | Zdroj: CNC / Profimedia

Fotbalová liga byla přerušena v polovině března a po uvolnění vládních opatření by ji LFA chtěla obnovit od 25. května. V úterý o tom budou kluby rozhodovat na ligovém grémiu. Podle Tvrdíka k tomu ale od vedení asociace nedostaly žádné informace, což předseda představenstva obhájce titulu označil za ostudu předsedy LFA Dušana Svobody.

Vejdou se i fanoušci? Restart fotbalové ligy by nemusel být před prázdnými tribunami Číst článek

Tvrdíkovi se také nelíbí, že LFA za dva měsíce nesvolala jedinou videokonferenci s kluby. Pozastavil se rovněž nad Svobodovým tvrzením, že v případě pozitivního testu některého z hráčů nebude muset do karantény celý tým, což je v rozporu s prohlášením vládních expertů.

„Jestliže bude vedení LFA prosazovat jakékoliv výjimky, bude to dělat na svoji odpovědnost a ponese za to právní následky,“ prohlásil Tvrdík. „Absolutně není akceptovatelné přenášet odpovědnost na hráče a žádat po nich podpisy pod revers,“ dodal šéf Slavie.

Liga byla přerušena po nekompletních 24 kolech. Zbývá odehrát šest kol základní části, nadstavbu, která bude pro většinu klubů pětikolová, a baráž o účast v první lize. Tabulku vede obhájce titulu Slavia o osm bodů před Plzní. Další z favoritů Sparta je až devátá.

„Buďme upřímní, kdyby aktuálně byla Plzeň první a Sparta druhá, současné vedení LFA by ligu již bez diskuse s kluby dávno ukončilo. Motivem rozhodovacího procesu hrát za každou cenu je přesvědčení Plzně, že může předhonit Slavii, a ambice Sparty dostat se na pohárová místa,“ řekl Tvrdík.

Podle něj Svoboda koronavirovou krizi nezvládl a před grémiem, kde by se mělo také volit vedení LFA, by měl proto zvážit, jestli z čela asociace neodejít. „Měl by si rozmyslet, co vlastně chce. Jestli chce pokračovat ve vedení LFA způsobem, kterým ji řídil poslední dva měsíce, měl by raději od své kandidatury upustit,“ uvedl Tvrdík s tím, že Svoboda by měl také vyřešit konflikt zájmů, protože mimo jiné působí i jako místopředseda Sparty.

V sobotu po poledni zveřejnil Tvrdík na twitteru body, se kterými půjde Slavia na úterní ligové grémium. „Slavia v úterý: 1. Hrajeme. 2. Konec nejdéle do 15/7. 2. Nikdo nesestupuje, liga již objektivně nemůže být regulérní. 3. Koncentrovat se na podmínky dohrání, volby odložit o 3-6 měsíců. 4. Jasná pravidla pro možný další vývoj. 5. Zdraví hráčů na prvním místě. 6. Dohoda, ne síla.“

Jaroslav Tvrdik

@JaroslavTvrdik Slavia v utery: 1. Hrajeme. 2. Konec nejdele do 15/7. 2. Nikdo nesestupuje, liga jiz objektivne nemuze byt regulerni. 3. Koncentrovat se na podminky dohrani, volby odlozit o 3-6 mesicu. 4. Jasna pravidla pro mozny dalsi vyvoj. 5. Zdravi hracu na prvnim miste. 6. Dohoda, ne sila. 5 107