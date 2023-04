Loni kluci vybojovali bronz, mně se narodilo zlato. Teď chci na mistrovství světa, říká brankář Hrubec

Hokejový brankář Šimon Hrubec má za sebou první rok ve švýcarské hokejové lize v dresu Curychu a po sezoně by rád na světovém šampionátu oblékl dres reprezentace. Teď se v Ostravě připojil k národnímu týmu a v přípravném utkání proti Slovensku vychytal výhru 5:1. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport se vrátil ke klubové sezoně, ale i boji o nominaci na světový šampionát. Ostrava 10:18 21. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Šimon Hrubec | Zdroj: Profimedia

„Z osobních statistik to beru jako úspěšnou sezonu, z týmových jsem ale hodně nespokojený. Semifinále jsme prohráli 0:4 a tam mi chyběla bojovnost, kterou vidím v českém play-off. V Česku to byla reklama na hokej, tak se to musí hrát, to nám chybělo,“ porovnává Šimon Hrubec nasazení ve švýcarském a českém play-off.

Po začátku války na Ukrajině bylo jasné, že v ruské KHL nezůstane, proto se v létě do Švýcarska hodně těšil. Splnilo tedy angažmá všechna očekávání?

„Jsou tam některé věci, které by se daly zlepšit. Země je extrémně drahá, ale když jsem viděl ceny za potraviny v Čechách, tak se to Švýcarsku přibližuje. Jinak je to super na cestování, protože nejdelší trip je tříhodinový. S rodinou trávím ještě víc času, než když jsem hrál v Česku,“ přiznává Hrubec.

Málo personálu

Drobnou výtku má český brankář k zázemí v klubu. „Myslím si, že by mohlo být víc personálu. Dva kustodi a jeden masér je na celý tým málo. Řekl jsem to i manažerovi, není to žádné tajemství. On mi odpověděl, že ostatní týmy mají třeba jenom jednoho. Musel jsem to říct, protože mi na týmu záleží,“ tvrdí Hrubec.

Před letním návratem do Švýcarska se teď Hrubec soustředí na reprezentaci. Už se zúčastnil dvou světových šampionátů, vždy po mistrovském titulu – buď v Třinci, nebo v Omsku. Zachytal si také loni na olympijských hrách, ale bronzový světový šampionát v Tampere nakonec kvůli narození potomka vynechal.

„Kluci přivezli bronz a mně se narodilo zlato. Zas o takovou medaili jsem nepřišel. Samozřejmě mě ale mrzí, že když se po tolika letech udělala medaile, že jsem u toho nebyl. V životě jsou ale důležitější věci. Teď jsem tady, abych zabojoval o místo na mistrovství světa a udělám pro to všechno,“ hlásí namotivovaný brankář, který by klidně bral i post týmové trojky.